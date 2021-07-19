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    Главная / Торги / Рукава высокого давления РВД Hydraulikschlauch Х.00S16DN12M24x1,5

    Рукава высокого давления РВД Hydraulikschlauch Х.00S16DN12M24x1,5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.07.2021 11:0019.07.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117070Дата и время окончания срока приема заявок Рукава высокого давления РВД Hydraulikschlauch Х.00S16DN12M24x1,5КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117070

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    69423

    Наименование закупки

    Рукава высокого давления РВД Hydraulikschlauch Х.00S16DN12M24x1,5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 15:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП117070_second_parts_protocol.rtf1.rtf

    Оферта_на_ЭТП_69423.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7568

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Stepanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Изделия резиновые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Рукава высокого давления РВД Hydraulikschlauch Х.00S16DN12M24x1,5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.07.2021 11:00 GMT +319.07.2021 11:0019.07.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117070Дата и время окончания срока приема заявок Рукава высокого давления РВД Hydraulikschlauch Х.00S16DN12M24x1,5Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    19.07.2021 11:0019.07.2021 11:0019.07.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117070Дата и время вскрытия заявок Рукава высокого давления РВД Hydraulikschlauch Х.00S16DN12M24x1,5Колпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.08.202131.08.2021 12:0031.08.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117070Подведение итогов не позднее Рукава высокого давления РВД Hydraulikschlauch Х.00S16DN12M24x1,5Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рукава высокого давления РВД Hydraulikschlauch Х.00S16DN12M24x1,5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.2

    Машины и оборудование общего назначения прочие

    22.19.30

    Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

    22.1

    Изделия резиновые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.1

    Производство резиновых изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1013884/name/611f4cf2e8faf3.97048293

    20.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РВД Hydraulikschlauch 1.00S16DN12M24x1,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "РВД Hydraulikschlauch 3.00S16DN12M24x1,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "РВД Hydraulikschlauch 5.00S16DN12M24x1,5"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "РВД Hydraulikschlauch10.00S16DN12M24x1,5"

    Кол-во: 6

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