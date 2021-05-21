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    Главная / Торги / Поставка истирающей гарнитуры

    Поставка истирающей гарнитуры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 04:0021.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275038Дата и время окончания срока приема заявок Поставка истирающей гарнитурыИркутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110275038

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка истирающей гарнитуры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 15:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок.docx

    Протокол_о_несостоявшейся_закупке_32110275038_01.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАНГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
    Все закупки и тендеры АО УРАНГЕО

    Юридический адрес

    664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53,

    Почтовый адрес

    664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53

    Контактный телефон

    +7 914 128-97-37

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    KondratyukEA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратюк Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Иркутск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка истирающей гарнитуры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 04:00 GMT +321.05.2021 04:0021.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275038Дата и время окончания срока приема заявок Поставка истирающей гарнитурыИркутск

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 04:0021.05.2021 04:0021.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110275038Дата и время вскрытия заявок Поставка истирающей гарнитурыИркутск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 08:3025.05.2021 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275038Подведение итогов не позднее Поставка истирающей гарнитурыИркутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка истирающей гарнитуры

    Начальная цена

    580 277,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО УРАНГЕО
    Все закупки и тендеры АО УРАНГЕО

    Адрес местонахождения

    664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53,

    664039, ОБЛ ИРКУТСКАЯ, Г ИРКУТСК, УЛ ГОГОЛЯ, ДОМ 53

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Техническое задание

    13.05.2021

    Проект договора

    13.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935070/name/60ac5ade506859.18576086

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 4.00000

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