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    Главная / Торги / Леса строительные

    Леса строительные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275073Дата и время окончания срока приема заявок Леса строительные МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110275073

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1553

    Наименование закупки

    Леса строительные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 16:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_1553.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 535-32-57

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Папава Василий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Леса строительные

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 13:0024.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275073Подведение итогов не позднее Леса строительные Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Леса строительные

    Начальная цена

    1 459 353,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.110

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей"

    Кол-во: 1.00000

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