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    Главная / Торги / Оказание услуг системы спутникового телевидения

    Оказание услуг системы спутникового телевидения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2021 09:0002.06.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117078Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг системы спутникового телевиденияЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117078

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    05-0102-21

    Наименование закупки

    Оказание услуг системы спутникового телевидения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    13.05.2021 16:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение___05_0102_21__10.06.2021_.rtf

    Документация___05_0102_21__26.05.2021_.rar

    Перечень_изменений_в_док_ию_и_изв_ие__от_26.05.2021.docx

    Перечень_изменений_в_док_ию__от_21.05.2021.docx

    Итоговый_протокол_по_05_0102_21_от_10.06.2021_на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-80

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филипповский Геннадий Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Услуги в области телевизионного вещания

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг системы спутникового телевидения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.202110.06.2021 13:0010.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117078Подведение итогов не позднее Оказание услуг системы спутникового телевиденияЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д.11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг системы спутникового телевидения

    Начальная цена

    2 862 720,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о конкурентном отборе.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о конкурентном отборе.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о конкурентном отборе.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    61.30.20.000

    Услуги спутниковой связи для целей телевизионного и радиовещания

    Классификатор ОКВЭД2

    60.20

    Деятельность в области телевизионного вещания

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/953210/name/60c1fef52c7997.43172074

    10.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг системы спутникового телевидения"

    Кол-во: 1

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