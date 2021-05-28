Поставка грузопассажирских автомобилей на базе FIAT DUCATO или эквивалентов в количестве двух штук (далее также Автомобили).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110274991 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка грузопассажирских автомобилей на базе FIAT DUCATO или эквивалентов в количестве двух штук (далее также Автомобили). Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Ульяновский механический завод

Все закупки и тендеры АО УМЗ Юридический адрес 432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94 Почтовый адрес 432008, Российская Федерация, Ульяновская область, Ульяновск, Московское шоссе, 94 Контактный телефон +7 8422 40-74-34 Факс +7 8422 40-74-34 Адрес электронной почты oozd@aoumz.ru Ф.И.О. контактного лица Дмитриев Алексей Викторович Место рассмотрения предложений Ульяновск Закупки и тендеры Ульяновская область Закупки и тендеры Средства автотранспортные Ключевые слова: автомобили

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