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    Главная / Торги / Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на выполнение строительно-монтажных работ газопровода

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на выполнение строительно-монтажных работ газопровода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 06:5921.05.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110275134Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ строительно-монтажных газопроводаОренбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110275134

    Уникальный номер закупки

    168-р/2021

    Номер закупки

    168-р/2021

    Наименование закупки

    Отбор организации для нужд АО «Газпром газораспределение Оренбург» на выполнение строительно-монтажных работ газопровода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    13.05.2021 16:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    06_Техническое_задание.docx

    Приложение__2_Проектная_документация.part4.rar

    01_Извещение_МИ.pdf

    02_Документация_МИ.DOCX

    05_Проект_договора_для_выполнения_подрядных_работ_газоснабжение.docx

    07_Приложение_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение__3_Ведомости_объемов_работ.rar

    Приложение__2_Проектная_документация.part3.rar

    Приложение__2_Проектная_документация.part1.rar

    Приложение__2_Проектная_документация.part2.rar

    Приложение__2_Проектная_документация.part5.rar

    03_Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    04_Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение__1_Сметная_документация.rar

    Приложение__4_Спецификация_материалов.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Юридический адрес

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    Почтовый адрес

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Контактный телефон

    +7 3532 34-13-51

    Факс

    +7 3532 34-13-13

    Адрес электронной почты

    o011107@oblgaz56.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Собко Виктория Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.05.202124.05.2021 08:0024.05.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275134Подведение итогов не позднее Выполнение работ строительно-монтажных газопроводаОренбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ строительно-монтажных газопровода

    Начальная цена

    9 607 850,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией о маркетинговом исследовании

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о маркетинговом исследованииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией о маркетинговом исследовании

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ

    Адрес местонахождения

    460000, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ КРАСНОЗНАМЕННАЯ, 39,

    460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.130

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов газа и пара

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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