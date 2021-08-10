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    Главная / Торги / 68774, 68760, 65212 Закупка изделий по чертежам для выполнения СР пресса 12000 (седла, клапана, штока, тройник, пружина)

    68774, 68760, 65212 Закупка изделий по чертежам для выполнения СР пресса 12000 (седла, клапана, штока, тройник, пружина)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2021 14:0010.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117068Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117068

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    68774, 68760, 65212

    Наименование закупки

    68774, 68760, 65212 Закупка изделий по чертежам для выполнения СР пресса 12000 (седла, клапана, штока, тройник, пружина)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 15:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_.doc

    Подписанные_чертежи_детали_КПН___СР_АКК12000т.с.заявка__68774.pdf

    Подписанные_черт._в_заявку_68760.pdf

    Чертеж.Тройник_ВД__отм.__3__п.48_по_ДВ.pdf

    ГП117068_second_parts_protocol________________.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7559

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Iuliia.Ugnich@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Угнич Юлия Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тмц

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.08.2021 14:00 GMT +310.08.2021 14:0010.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117068Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.08.2021 14:0010.08.2021 14:0010.08.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117068Дата и время вскрытия заявок поставка тмцКолпино

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.08.202131.08.2021 11:3031.08.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117068Подведение итогов не позднее поставка тмцКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тмц

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Лот 1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    КолпиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата по факту поставки в течении 90 кал. дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения

    25.94.13

    Изделия крепежные нерезьбовые и резьбовые из меди

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    договор

    09.08.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1057877/name/61683642e5ea88.64646581

    14.10.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "крепеж в соответствии с запросом"

    Кол-во:

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