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Номер извещения
32110274989
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хлебобулочных изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
13.05.2021 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145
Почтовый адрес
236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145
Контактный телефон
+7 4012 31-39-02
Факс
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Адрес электронной почты
lyubovgs121@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Шишова Любовь Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Калининград
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хлебобулочных изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.06.2021 10:00 GMT +303.06.2021 10:0003.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274989Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хлебобулочных изделий Калининград
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.06.2021 18:0003.06.2021 18:0003.06.2021 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110274989Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка хлебобулочных изделий Калининград
Дата и время проведения
07.06.2021 11:0007.06.2021 11:0007.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110274989Дата и время проведения Поставка хлебобулочных изделий Калининград
Подведение итогов не позднее
07.06.2021 18:0007.06.2021 18:0007.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274989Подведение итогов не позднее Поставка хлебобулочных изделий Калининград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хлебобулочных изделий
Начальная цена
499 150,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 4 документации об аукционе в электронной форме.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 4 документации об аукционе в электронной форме.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ КО РПЦ
Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ
Адрес местонахождения
236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145
10.71.11.110
46.36.4
Документация лота
Кол-во: 3700.00000
Кол-во: 3500.00000
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