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    Главная / Торги / Поставка хлебобулочных изделий

    Поставка хлебобулочных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 10:0003.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274989Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хлебобулочных изделий КалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274989

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка хлебобулочных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    13.05.2021 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_подведения__заявок_ЭА_32110274989_02.pdf

    304__Хлеб.docx

    Положение_о_закупке_товаров__работ__услуг.doc

    304_Извещение_ЭА.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ

    Юридический адрес

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Почтовый адрес

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Контактный телефон

    +7 4012 31-39-02

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    lyubovgs121@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишова Любовь Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка хлебобулочных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.06.2021 10:00 GMT +303.06.2021 10:0003.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274989Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хлебобулочных изделий Калининград

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.06.2021 18:0003.06.2021 18:0003.06.2021 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110274989Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка хлебобулочных изделий Калининград

    Дата и время проведения

    07.06.2021 11:0007.06.2021 11:0007.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110274989Дата и время проведения Поставка хлебобулочных изделий Калининград

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2021 18:0007.06.2021 18:0007.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274989Подведение итогов не позднее Поставка хлебобулочных изделий Калининград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.202107.06.2021 18:0007.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274989Подведение итогов не позднее Поставка хлебобулочных изделий Калининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хлебобулочных изделий

    Начальная цена

    499 150,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом 4 документации об аукционе в электронной форме.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 4 документации об аукционе в электронной форме.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом 4 документации об аукционе в электронной форме.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ КО РПЦ
    Все закупки и тендеры ГАУ КО РПЦ

    Адрес местонахождения

    236023, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Каштановая аллея, 145

    Классификатор ОКПД2

    10.71.11.110

    Хлеб недлительного хранения

    Классификатор ОКВЭД2

    46.36.4

    Торговля оптовая хлебобулочными изделиями

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950025/name/60bf20ebc566c4.88822297

    08.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хлеб пшеничный "

    Кол-во: 3700.00000

    "Позиция 2"

    "Хлеб ржано-пшеничный "

    Кол-во: 3500.00000

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