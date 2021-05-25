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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП117064
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключения договора на проведение ремонта фасада здания на Покровке.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 15:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 424
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
olesya.andronova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андронова Олеся Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт фасада здания на Покровке
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 15:00 GMT +325.05.2021 15:0025.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117064Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт фасада здания на ПокровкеМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 15:0025.05.2021 15:0025.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117064Дата и время вскрытия заявок Ремонт фасада здания на ПокровкеМосква
Подведение итогов не позднее
08.06.2021 18:0008.06.2021 18:0008.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117064Подведение итогов не позднее Ремонт фасада здания на ПокровкеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт фасада здания на Покровке
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТКБ БАНК ПАО
Все закупки и тендеры ТКБ БАНК ПАО
Адрес местонахождения
109147, Г МОСКВА, УЛ ВОРОНЦОВСКАЯ, 27/35,
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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