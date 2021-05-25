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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на право заключения договора на проведение ремонта фасада здания на Покровке.

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на проведение ремонта фасада здания на Покровке.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 15:0025.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117064Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт фасада здания на ПокровкеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117064

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на право заключения договора на проведение ремонта фасада здания на Покровке.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_5.xlsx

    Документация_13.05.2021.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 424

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    olesya.andronova@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андронова Олеся Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт фасада здания на Покровке

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 15:00 GMT +325.05.2021 15:0025.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117064Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт фасада здания на ПокровкеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 15:0025.05.2021 15:0025.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117064Дата и время вскрытия заявок Ремонт фасада здания на ПокровкеМосква

    Подведение итогов не позднее

    08.06.2021 18:0008.06.2021 18:0008.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117064Подведение итогов не позднее Ремонт фасада здания на ПокровкеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.06.202108.06.2021 18:0008.06.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117064Подведение итогов не позднее Ремонт фасада здания на ПокровкеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт фасада здания на Покровке

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТКБ БАНК ПАО
    Все закупки и тендеры ТКБ БАНК ПАО

    Адрес местонахождения

    109147, Г МОСКВА, УЛ ВОРОНЦОВСКАЯ, 27/35,

    109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35

    Классификатор ОКПД2

    41

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт зданий"

    Кол-во:

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