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    Главная / Торги / 697/ТЭР - Подогреватель сырой воды ПСВ-63-7-15 для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.107.МО.2021)

    697/ТЭР - Подогреватель сырой воды ПСВ-63-7-15 для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.107.МО.2021)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117060Дата и время окончания срока приема заявок 697/ТЭР - Подогреватель сырой воды ПСВ-63-7-15 для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.107.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117060

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    697/ТЭР - Подогреватель сырой воды ПСВ-63-7-15 для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.107.МО.2021)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 15:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    697_ТЭР_1_382_ТЭР_04.06.2021.zip

    ozp697korr.rar

    Перенос_вскрытия_на_24.05.2021г..rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 495

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    mmareev@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мареев Максим Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    697/ТЭР - Подогреватель сырой воды ПСВ-63-7-15 для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.107.МО.2021)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 10:00 GMT +324.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117060Дата и время окончания срока приема заявок 697/ТЭР - Подогреватель сырой воды ПСВ-63-7-15 для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.107.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 10:0024.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117060Дата и время вскрытия заявок 697/ТЭР - Подогреватель сырой воды ПСВ-63-7-15 для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.107.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2021 23:5929.06.2021 23:5929.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117060Подведение итогов не позднее 697/ТЭР - Подогреватель сырой воды ПСВ-63-7-15 для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.107.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.06.202129.06.2021 23:5929.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117060Подведение итогов не позднее 697/ТЭР - Подогреватель сырой воды ПСВ-63-7-15 для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.107.МО.2021)119526, Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    697/ТЭР - Подогреватель сырой воды ПСВ-63-7-15 для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.107.МО.2021)

    Начальная цена

    2 528 294,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЭР
    Все закупки и тендеры ТЭР

    Адрес местонахождения

    117246, Г МОСКВА, УЛ ХЕРСОНСКАЯ, ДОМ 43, КОРПУС 3, ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XVI/3

    Классификатор ОКПД2

    25.30.12.115

    Оборудование теплообменное

    Классификатор ОКВЭД2

    25.30

    Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/957010/name/60c9afdbb49272.86292187

    16.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "697/ТЭР - Подогреватель сырой воды ПСВ-63-7-15 для нужд Новомичуринского филиала для нужд ООО "ТЭР" (3.107.МО.2021)"

    Кол-во: 1

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