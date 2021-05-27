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Номер извещения
32110274899
Уникальный номер закупки
03/2021
Наименование закупки
Оказание услуг по страхованию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 15:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
356540, Российская Федерация, Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, Кооперативная, 29
Почтовый адрес
356540, Российская Федерация, Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, Кооперативная, 29
Контактный телефон
+7 86565 2-15-27
Факс
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Адрес электронной почты
gaz2626@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хиясов Бегалый Меннапович
Место рассмотрения предложений
Туркменский район
Закупки и тендеры Услуги по страхованию морского, воздушного, космического и прочих видов транспорта
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности при осуществлении работ, оказывающих влияние на безопасность использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.05.202131.05.2021 17:0031.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274899Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности при осуществлении работ, оказывающих влияние на безопасность использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудованияТуркменский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности при осуществлении работ, оказывающих влияние на безопасность использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
Начальная цена
168 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ТУРКМЕНСКРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО ТУРКМЕНСКРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
356540, Российская Федерация, Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, Кооперативная, 29
65.12.11.000
65.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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