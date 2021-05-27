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    Главная / Торги / Оказание услуг по страхованию

    Оказание услуг по страхованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 16:0027.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274899Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности при осуществлении работ, оказывающих влияние на безопасность использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудованияТуркменский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274899

    Уникальный номер закупки

    03/2021

    Номер закупки

    03/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по страхованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    13.05.2021 15:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.pdf

    Коммерческое_предложение.pdf

    Техническое_задание.docx

    Извещение_по_конкуретному_отбору.docx

    Документация__ВДГО_конкурентный_отбор_.doc

    Критерии_оценки__редакция__1_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУРКМЕНСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУРКМЕНСКРАЙГАЗ

    Юридический адрес

    356540, Российская Федерация, Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, Кооперативная, 29

    Почтовый адрес

    356540, Российская Федерация, Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, Кооперативная, 29

    Контактный телефон

    +7 86565 2-15-27

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    gaz2626@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хиясов Бегалый Меннапович

    Место рассмотрения предложений

    Туркменский район

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Закупки и тендеры Услуги по страхованию морского, воздушного, космического и прочих видов транспорта

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности при осуществлении работ, оказывающих влияние на безопасность использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 17:0031.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274899Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности при осуществлении работ, оказывающих влияние на безопасность использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудованияТуркменский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности при осуществлении работ, оказывающих влияние на безопасность использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

    Начальная цена

    168 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ТУРКМЕНСКРАЙГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ТУРКМЕНСКРАЙГАЗ

    Адрес местонахождения

    356540, Российская Федерация, Ставропольский край, Туркменский район, с. Летняя Ставка, Кооперативная, 29

    Классификатор ОКПД2

    65.12.11.000

    Услуги по страхованию от несчастных случаев

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.3

    Страхование гражданской ответственности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование гражданской ответственности"

    Кол-во: 1.00000

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