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    Главная / Торги / Выбор поставщика средств индивидуальной защиты специальной одежды в количестве 2 243 шт.

    Выбор поставщика средств индивидуальной защиты специальной одежды в количестве 2 243 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2021 07:5909.06.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274821Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защиты костюмыИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274821

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика средств индивидуальной защиты специальной одежды в количестве 2 243 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    13.05.2021 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_1_к_Форме_1___ЦП.docx

    _Приложение_1_к_документации___Проект_договора.docx

    Приложение_2_к_документации___Техническое_задание.docx

    _Извещение.doc

    _Документация.docx

    _Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    _Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-11-80

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мохначева Оксана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Закупки и тендеры Спецодежда

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Средства индивидуальной защиты костюмы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 13:0011.06.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274821Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защиты костюмыИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средства индивидуальной защиты костюмы

    Начальная цена

    6 236 240,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/954506/name/60c33e88a4a580.91902325

    11.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 2243.00000

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