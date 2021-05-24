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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110274941
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме № 03-132-2021 по отбору организации для поставки проката стального
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 15:43
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
Контактный телефон
+7 473 276-99-60
Факс
--
Адрес электронной почты
znatnyh@gazpromvrn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Знатных Татьяна Борисовна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Прокат стальной
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Прокат стальной
Начальная цена
309 745,22
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,
394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а
24.10
24.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 102
Кол-во: 45
Кол-во: 96
Кол-во: 11.7
Кол-во: 24
Кол-во: 204
Кол-во: 48
Кол-во: 54
Кол-во: 222.3
Кол-во: 132
Кол-во: 546
Кол-во: 100
Кол-во: 120
Кол-во: 60
Кол-во: 36
Кол-во: 48
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