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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме № 03-132-2021 по отбору организации для поставки проката стального

    Запрос предложений в электронной форме № 03-132-2021 по отбору организации для поставки проката стального

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 08:5924.05.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274941Дата и время окончания срока приема заявок Прокат стальнойВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110274941

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03-132-2021

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме № 03-132-2021 по отбору организации для поставки проката стального

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 15:43

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Форма_коммерческого_предложения_03_132_2021.xlsx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__03_132_2021.docx

    Форма___11_Описание_поставляемого_товара_03_132_2021.xlsx

    Проект_договора_03_132_2021.docx

    Техническое_задание_03_132_2021.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_03_132_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 276-99-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    znatnyh@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Знатных Татьяна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Прокат стальной

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 17:0002.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274941Подведение итогов не позднее Прокат стальнойВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прокат стальной

    Начальная цена

    309 745,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    24.10

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг d 6,5 мм"

    Кол-во: 102

    "Позиция 2"

    "Сетка-рабица 1,5*10 м. яч. 50*50*1,6"

    Кол-во: 45

    "Позиция 3"

    "Круг d 10 мм"

    Кол-во: 96

    "Позиция 4"

    "Круг d 16мм"

    Кол-во: 11.7

    "Позиция 5"

    "Полоса 40*4 мм"

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "Уголок 32*32*3"

    Кол-во: 204

    "Позиция 7"

    "Швеллер №10"

    Кол-во: 48

    "Позиция 8"

    "Полоса 40*4 мм"

    Кол-во: 54

    "Позиция 9"

    "Круг d 16мм"

    Кол-во: 222.3

    "Позиция 10"

    "Швеллер №10"

    Кол-во: 132

    "Позиция 11"

    "Круг d 10 мм"

    Кол-во: 546

    "Позиция 12"

    "Проволока вязальная д 6 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Уголок 45*45*4"

    Кол-во: 120

    "Позиция 14"

    "Швеллер №10"

    Кол-во: 60

    "Позиция 15"

    "Уголок 50*50*5"

    Кол-во: 36

    "Позиция 16"

    "Швеллер №10"

    Кол-во: 48

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