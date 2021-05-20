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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117058Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117058

    Уникальный номер закупки

    14-ИНМ-2021

    Номер закупки

    14-ИНМ-2021

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП117058_second_parts_protocol.rtf

    Анкета_поставщика.docx

    Извещение.docx

    Шасси_КамАЗ_43118.pdf

    Шаблон__ИНМ__договора_Поставка_ТМЦ_Общество_Покупатель___2542165_v4_.DOCX

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ

    Юридический адрес

    426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,

    Почтовый адрес

    426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

    Контактный телефон

    +7 34126 8-92-90

    Факс

    +34 123 412 689 доб. 212

    Адрес электронной почты

    marina.kuznetsova@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецова Марина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    шасси

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 11:00 GMT +320.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117058Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 11:0020.05.2021 11:0020.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117058Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск

    Подведение итогов не позднее

    21.05.2021 14:0021.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117058Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117058Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно п.8 Извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО «Ижнефтемаш», г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно п.14 Извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ

    Адрес местонахождения

    426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,

    426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/945656/name/60b85854361ef3.16970240

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Базовое шасси КамАЗ 43118"

    Кол-во: 2

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