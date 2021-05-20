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    Главная / Торги / 24-ЗК/2021 На поставку стоматологических наконечников для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

    24-ЗК/2021 На поставку стоматологических наконечников для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274934Дата и время окончания срока приема заявок На поставку стоматологических наконечников для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Нижний Новгород, Володарского, 56Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110274934

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    24-ЗК/2021

    Наименование закупки

    24-ЗК/2021 На поставку стоматологических наконечников для нужд ГАУЗ НО «ОСП».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 15:42

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Протокол_оценки_24_ЗК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение здравоохранения Нижегородской области Областная стоматологическая поликлиника
    Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП

    Юридический адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Почтовый адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Контактный телефон

    +7 831 422-84-12

    Факс

    +7 831 433-56-90

    Адрес электронной почты

    zakupki@oblstomat.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышева Дарья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород, Володарского, 56

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На поставку стоматологических наконечников для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.05.202121.05.2021 12:0021.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274934Подведение итогов не позднее На поставку стоматологических наконечников для нужд ГАУЗ НО «ОСП»Нижний Новгород, Володарского, 56

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На поставку стоматологических наконечников для нужд ГАУЗ НО «ОСП»

    Начальная цена

    4 520 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По адресам структурных подразделений ГАУЗ НО «ОСП» указанным в Приложении №3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет, аванс не предусмотрен. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту поставки партии товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней (банковским днем считается рабочий день Министерства финансов Нижегородской области) со дня предоставления надлежащим образом оформленного счета (счета-фактуры), после подписания сторонами товарно-транспортной накладной.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУЗ НО ОСП
    Все закупки и тендеры ГАУЗ НО ОСП

    Адрес местонахождения

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 23

    Классификатор ОКПД2

    32.50.11.000

    Инструменты и приспособления стоматологические

    Классификатор ОКВЭД2

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/933271/name/60a798825385f6.73539325

    21.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство медицинских инструментов и оборудования"

    Кол-во: 1148.00000

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