Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наши условия: 1. Предоставить следующие документы: 1.1. Устав организации (со всеми изменениями); 1.2. Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01.июля 2002 года); 1.3. Свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; 1.4. Документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 1.5. Справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам (не позднее 6 месяцев на момент проверки); 1.6. Свидетельство о праве собственности, актуальный договор аренды и др. (документ, подтверждающий местонахождение контрагента); 1.7. Расчёт страховых взносов форма по КНД-1151111. 1.8. Бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату. 1.9. Банковские реквизиты. В КП указать: 2. Стоимость с НДС 3. Гарантия на оборудование должна составлять не менее 24 месяцев. 4. Срок поставки оборудования. 5. Условия оплаты.