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Номер извещения
ГП117048
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение ферритометра FERITSCOPE FMP30 с датчиком PROBE FGAB1.3-Fe для измерения содержания феррита в аустенитных и дуплексных сталях (с поверкой)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.05.2021 15:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00 доб. 1109
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Aleksandr.Murashov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Мурашов Александр Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
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Приобретение ферритометра FERITSCOPE FMP30 с датчиком PROBE FGAB1.3-Fe для измерения содержания феррита в аустенитных и дуплексных сталях (с поверкой)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2021 08:00 GMT +319.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117048Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение ферритометра FERITSCOPE FMP30 с датчиком PROBE FGAB1.3-Fe для измерения содержания феррита в аустенитных и дуплексных сталях (с поверкой)Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2021 08:0019.05.2021 08:0019.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117048Дата и время вскрытия заявок Приобретение ферритометра FERITSCOPE FMP30 с датчиком PROBE FGAB1.3-Fe для измерения содержания феррита в аустенитных и дуплексных сталях (с поверкой)Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.202131.07.2021 14:0031.07.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117048Подведение итогов не позднее Приобретение ферритометра FERITSCOPE FMP30 с датчиком PROBE FGAB1.3-Fe для измерения содержания феррита в аустенитных и дуплексных сталях (с поверкой)Санкт-Петербург, Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение ферритометра FERITSCOPE FMP30 с датчиком PROBE FGAB1.3-Fe для измерения содержания феррита в аустенитных и дуплексных сталях (с поверкой)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наши условия: 1. Предоставить следующие документы: 1.1. Устав организации (со всеми изменениями); 1.2. Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в том числе Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (предоставляется только в случае государственной регистрации Контрагента до 01.июля 2002 года); 1.3. Свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ; 1.4. Документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; 1.5. Справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам (не позднее 6 месяцев на момент проверки); 1.6. Свидетельство о праве собственности, актуальный договор аренды и др. (документ, подтверждающий местонахождение контрагента); 1.7. Расчёт страховых взносов форма по КНД-1151111. 1.8. Бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату. 1.9. Банковские реквизиты. В КП указать: 2. Стоимость с НДС 3. Гарантия на оборудование должна составлять не менее 24 месяцев. 4. Срок поставки оборудования. 5. Условия оплаты.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
28.99.99.190
F
Документация лота
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