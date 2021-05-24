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Номер извещения
ГП117059
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
68758, 68346 Закупка крепежных изделий по чертежам
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.05.2021 15:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 7559
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Iuliia.Ugnich@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Угнич Юлия Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тмц
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 05:30 GMT +324.05.2021 05:3024.05.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117059Дата и время окончания срока приема заявок поставка тмцКолпино
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 05:3024.05.2021 05:3024.05.2021 05:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117059Дата и время вскрытия заявок поставка тмцКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тмц
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лот 1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
25.94.13
Документация лота
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