Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме № 03-131-2021 по отбору организации для поставки покрытий защитных

    Запрос предложений в электронной форме № 03-131-2021 по отбору организации для поставки покрытий защитных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 08:5924.05.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274939Дата и время окончания срока приема заявок Покрытия защитные ВоронежПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110274939

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03-131-2021

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме № 03-131-2021 по отбору организации для поставки покрытий защитных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 15:42

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_03_131_2021.docx

    Форма___11_Описание_поставляемого_товара_03_131_2021.xlsx

    Техническое_задание_03_131_2021.xlsx

    Форма_коммерческого_предложения_03_131_2021.xlsx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__03_131_2021.docx

    Проект_договора_03_131_2021.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_03_131_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 276-99-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    znatnyh@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Знатных Татьяна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покрытия защитные

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.202102.06.2021 17:0002.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274939Подведение итогов не позднее Покрытия защитные Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покрытия защитные

    Начальная цена

    340 361,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/935676/name/60acac34ba3723.58725940

    25.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента полимерно-битумная "Литкор -НН" ширина 110 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Лента полимерно-битумная "Литкор -НН" ширина 90 мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 3"

    "Лента полимерно-битумная "Литкор -НН" ширина 110 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 4"

    "Мастика битумная МБР 90"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Лента полимерно-битумная "Литкор -НН" ширина 110 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Мастика битумная МБР 90"

    Кол-во: 60

    "Позиция 7"

    "Лента полимерно-битумная "Литкор -НН" ширина 90 мм"

    Кол-во: 180

    "Позиция 8"

    "Лента полимерно-битумная "Литкор -НН" ширина 110 мм"

    Кол-во: 770

    "Позиция 9"

    "Праймер битумно-полимерный (16 кг)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Лента полимерно-битумная "Литкор -НН" ширина 90 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Лента полимерно-битумная "Литкор -НН" ширина 110 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "Праймер битумно-полимерный (16 кг)"

    Кол-во: 192

    "Позиция 13"

    "Мастика битумная МБР 90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Праймер битумно-полимерный (16 кг)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 15"

    "Праймер НК-50 (18 кг)"

    Кол-во: 90

    "Позиция 16"

    "Стеклобит ХКП-4 (10 м2)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Стеклоизол ТКП-3,5"

    Кол-во: 60

    "Позиция 18"

    "Лента полимерно-битумная "Литкор -НН" ширина 110 мм"

    Кол-во: 70

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211076840
    Поставка Лента Литкор
    Поставка Лента Литкор
    592944
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    335 181
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП225823
    Трубы и детали из полиэтилена
    Трубы и детали из полиэтилена
    592453
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить