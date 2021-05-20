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    Главная / Торги / Поставка щебня

    Поставка щебня

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117053Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебняМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117053

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка щебня

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 15:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Письмо_исходящее___0843_08_от_13.05.2021.PDF

    02_Техническая_часть.7z

    03_Коммерческая_часть__ТКП_.7z

    01_Общая_часть.7z

    График_занятости_причалов__2081828899_v3_.XLSX

    Уточнения_по_разгрузке.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14406

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    evgeniy.goravskiy@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горавский Евгений Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щебня

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.05.2021 15:00 GMT +320.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117053Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебняМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    20.05.2021 15:0020.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117053Дата и время вскрытия заявок Поставка щебняМосква

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 15:0011.06.2021 15:0011.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117053Подведение итогов не позднее Поставка щебняМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 15:0011.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117053Подведение итогов не позднее Поставка щебняМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    B

    ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень фр. 5-10"

    Кол-во: 8292.8

    "Позиция 2"

    "Щебень фр. 5-20"

    Кол-во: 20528.3

    "Позиция 3"

    "Щебень фр. 10-20"

    Кол-во: 13471.5

    "Позиция 4"

    "Щебень фр. 20-40"

    Кол-во: 5633.2

    "Позиция 5"

    "Щебень фр. 40-70"

    Кол-во: 168275.2

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