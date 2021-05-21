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Номер извещения
32110274767
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению специальной техники с оператором на территории АО "НЗ 70-летия Победы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21
Почтовый адрес
603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21
Контактный телефон
+7 831 262-04-02
Факс
+7 831 233-03-70
Адрес электронной почты
tender70let@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьев Вадим Владимирович
Место рассмотрения предложений
Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы» (АО «НЗ 70-летия Победы») (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).
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Оказание услуг по предоставлению специальной техники с оператором на территории АО "НЗ 70-летия Победы"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.06.202111.06.2021 23:5911.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274767Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению специальной техники с оператором на территории АО "НЗ 70-летия Победы"Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы» (АО «НЗ 70-летия Победы») (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению специальной техники с оператором на территории АО "НЗ 70-летия Победы"
Начальная цена
14 823 030,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом «Техническое задание» и разделом «Проект договора» документации запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы» (АО «НЗ 70-летия Победы») (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НЗ 70-летия Победы
Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы
Адрес местонахождения
603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21
43.99.90.160
43.99
Документация лота
Кол-во: 7812.00000
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