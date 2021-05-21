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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению специальной техники с оператором на территории АО "НЗ 70-летия Победы"

    Оказание услуг по предоставлению специальной техники с оператором на территории АО "НЗ 70-летия Победы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 07:0021.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274767Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению специальной техники с оператором на территории АО "НЗ 70-летия Победы"Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы» (АО «НЗ 70-летия Победы») (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110274767

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению специальной техники с оператором на территории АО "НЗ 70-летия Победы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_оценки_и_подведения_итогов.zip

    МСП_СЗГ_ОФ_К___Извещение__спец._техника_.docx

    Форма_4_Приложение__1_к_ТКП_сведения_ПП_РФ_925_ПП_РФ_2013.xlsx

    Раздел_документации___Техническое_задание.pdf

    Раздел_документации___Проект_договора.pdf

    МСП_СЗГ_ОФ_К___Документация__спец._техника_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Нижегородский завод 70-летия Победы
    Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы

    Юридический адрес

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Почтовый адрес

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Контактный телефон

    +7 831 262-04-02

    Факс

    +7 831 233-03-70

    Адрес электронной почты

    tender70let@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьев Вадим Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы» (АО «НЗ 70-летия Победы») (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению специальной техники с оператором на территории АО "НЗ 70-летия Победы"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 23:5911.06.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274767Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению специальной техники с оператором на территории АО "НЗ 70-летия Победы"Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы» (АО «НЗ 70-летия Победы») (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению специальной техники с оператором на территории АО "НЗ 70-летия Победы"

    Начальная цена

    14 823 030,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с разделом «Техническое задание» и разделом «Проект договора» документации запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Акционерное общество «Нижегородский завод 70-летия Победы» (АО «НЗ 70-летия Победы») (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с разделом «Техническое задание» и разделом «Проект договора» документации запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НЗ 70-летия Победы
    Все закупки и тендеры АО НЗ 70-летия Победы

    Адрес местонахождения

    603052, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, город, Сормовское шоссе, 21

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90.160

    Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое не предназначено для одной конкретной строительной услуги, с оператором

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/954719/name/60c357213363a2.75838068

    11.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 7812.00000

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