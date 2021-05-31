выполнение работ по сервисно-техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, а также восстановлению (ремонту) работоспособности оборудования локальных систем оповещения на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермском муниципальном районе

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110274701 Уникальный номер закупки 116 Номер закупки 116 Наименование закупки выполнение работ по сервисно-техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, а также восстановлению (ремонту) работоспособности оборудования локальных систем оповещения на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермском муниципальном районе Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

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