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    Главная / Торги / выполнение работ по сервисно-техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, а также восстановлению (ремонту) работоспособности оборудования локальных систем оповещения на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермском муниципальном районе

    выполнение работ по сервисно-техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, а также восстановлению (ремонту) работоспособности оборудования локальных систем оповещения на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермском муниципальном районе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2021 07:0031.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274701Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по сервисно-техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, а также восстановлению (ремонту) работоспособности оборудования локальных систем оповещения на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермском муниципальном районе. г. Пермь, ул. Чернышевского,28Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110274701

    Уникальный номер закупки

    116

    Номер закупки

    116

    Наименование закупки

    выполнение работ по сервисно-техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, а также восстановлению (ремонту) работоспособности оборудования локальных систем оповещения на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермском муниципальном районе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    116.3.pdf

    116.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Юридический адрес

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    Почтовый адрес

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Контактный телефон

    +7 342 201-71-52

    Факс

    +7 342 201-71-44

    Адрес электронной почты

    palyanova@novogor.perm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пальянова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Закупки и тендеры Пермский край

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по сервисно-техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, а также восстановлению (ремонту) работоспособности оборудования локальных систем оповещения на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермском муниципальном районе.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.06.202114.06.2021 15:0014.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274701Подведение итогов не позднее Выполнение работ по сервисно-техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, а также восстановлению (ремонту) работоспособности оборудования локальных систем оповещения на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермском муниципальном районе. г. Пермь, ул. Чернышевского,28

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по сервисно-техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, а также восстановлению (ремонту) работоспособности оборудования локальных систем оповещения на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье», расположенных в г. Пермь и Пермском муниципальном районе.

    Начальная цена

    1 213 030,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Новая городская инфраструктура Прикамья»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    33.13.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электронного и оптического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.13

    Ремонт электронного и оптического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/946271/name/60b89cd04eac83.62711629

    03.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием "

    Кол-во: 1.00000

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