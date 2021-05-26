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    Главная / Торги / Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки воздушной компрессорной станции согласно ТТ 02-2021 для проекта Амурский газохимический комбинат

    Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки воздушной компрессорной станции согласно ТТ 02-2021 для проекта Амурский газохимический комбинат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117055Дата и время окончания срока приема заявок Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки воздушной компрессорной станции согласно ТТ 02-2021МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117055

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки воздушной компрессорной станции согласно ТТ 02-2021 для проекта Амурский газохимический комбинат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    13.05.2021 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2021_03_29_ТТ_02_2021_вер_01_Компрессорная_станция.pdf

    Извещение_о_проведении_предварительного_отбора_ТТ_02_2021_продление.docx

    ГП117055_итог.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    495 доб.662-10-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    yasin.zamanov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Заманов Ясин Файязович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки воздушной компрессорной станции согласно ТТ 02-2021

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117055Подведение итогов не позднее Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки воздушной компрессорной станции согласно ТТ 02-2021Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предварительный отбор для формирования бюджетного предложения и определения круга участников конкурентной процедуры закупки воздушной компрессорной станции согласно ТТ 02-2021

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    28.13

    Насосы и компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/969332/name/60db0e13e73750.77604890

    29.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "воздушная компрессорная станция согласно ТТ 02-2021"

    Кол-во: 1

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