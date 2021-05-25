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Номер извещения
32110274719
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЕЖЕДНЕВНОМУ ПРЕДРЕЙСОВОМУ, ПОСЛЕРЕЙСОВОМУ ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
356031, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, С КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ ЯРМАРОЧНАЯ, 9,
Почтовый адрес
356031, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, С КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ ЯРМАРОЧНАЯ, 9
Контактный телефон
+7 86541 2-53-37
Факс
+7 86541 2-53-37
Адрес электронной почты
redgaz11@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Копий Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Красногвардейский район
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЕЖЕДНЕВНОМУ ПРЕДРЕЙСОВОМУ, ПОСЛЕРЕЙСОВОМУ ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ЕЖЕДНЕВНОМУ ПРЕДРЕЙСОВОМУ, ПОСЛЕРЕЙСОВОМУ ОСМОТРУ ВОДИТЕЛЕЙ
Начальная цена
262 680,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОГВАРДЕЙСКРАЙГАЗ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОГВАРДЕЙСКРАЙГАЗ
Адрес местонахождения
356031, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, С КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ ЯРМАРОЧНАЯ, 9,
356031, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Р-Н КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, С КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ, УЛ ЯРМАРОЧНАЯ, 9
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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