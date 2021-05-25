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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110274686
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 15:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42
Почтовый адрес
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42
Контактный телефон
+7 495 631-85-61
Факс
--
Адрес электронной почты
zolin.pv@zvezdnyj.ru
Ф.И.О. контактного лица
Золин Петр Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 10:00 GMT +325.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274686Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110274686Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».Москва
Подведение итогов не позднее
25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274686Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».
Начальная цена
4 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
Адрес местонахождения
107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42
56.29.19.000
56.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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