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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».

    Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274686Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274686

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 15:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx

    НМЦК.xls

    ТЗ.doc

    Проект_Договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ

    Юридический адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Почтовый адрес

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Контактный телефон

    +7 495 631-85-61

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zolin.pv@zvezdnyj.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Золин Петр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по обеспечению питанием прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2021 10:00 GMT +325.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274686Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110274686Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274686Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.202125.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274686Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации общественного питания по системе «Шведский стол» «Заказное меню» для отдыхающих пансионата «Звездный».

    Начальная цена

    4 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ
    Все закупки и тендеры ФГУП ЦЕНТР ЗВЕЗДНЫЙ

    Адрес местонахождения

    107996, Российская Федерация, Москва, Щепкина, 42

    Классификатор ОКПД2

    56.29.19.000

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    56.29

    Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания"

    Кол-во: 1.00000

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