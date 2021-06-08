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    Главная / Торги / Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

    Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2021 10:0008.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274649

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    13.05.2021 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_открытый_аукцион.doc

    Документация.docx

    Изменения_270521.docx

    Изменения_280521.docx

    Проект_договора_с_изм..docx

    Приложения_к_Договору_Шкаф.xls

    119_21_ИТОГ_3_заявки_шкаф_сушильный_тупикового_типа__ПРЗ_65_2104_2А_.doc

    119_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Марий Эл Республика

    Закупки и тендеры Камеры, печи и печные горелки

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2021 10:00 GMT +308.06.2021 10:0008.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Йошкар-Ола

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    11.06.2021 10:0011.06.2021 10:0011.06.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110274649Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Йошкар-Ола

    Дата и время проведения

    16.06.2021 10:0016.06.2021 10:0016.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110274649Дата и время проведения Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Йошкар-Ола

    Подведение итогов не позднее

    17.06.2021 14:0017.06.2021 14:0017.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274649Подведение итогов не позднее Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Йошкар-Ола

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.06.202117.06.2021 14:0017.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274649Подведение итогов не позднее Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

    Начальная цена

    1 745 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    28.21.13.110

    Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические

    Классификатор ОКВЭД2

    28.21

    Производство печей, термокамер и печных горелок

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/957500/name/60c9dfec6ede36.96006738

    16.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/957499/name/60c9dfeb024491.76243829

    16.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство печей, термокамер и печных горелок"

    Кол-во: 1.00000

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