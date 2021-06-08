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Номер извещения
32110274649
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
13.05.2021 15:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самохина Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
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Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2021 10:00 GMT +308.06.2021 10:0008.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Йошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.06.2021 10:0011.06.2021 10:0011.06.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110274649Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Йошкар-Ола
Дата и время проведения
16.06.2021 10:0016.06.2021 10:0016.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110274649Дата и время проведения Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Йошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
17.06.2021 14:0017.06.2021 14:0017.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274649Подведение итогов не позднее Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Йошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.06.202117.06.2021 14:0017.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274649Подведение итогов не позднее Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Йошкар-Ола
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
Начальная цена
1 745 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
28.21.13.110
28.21
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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