Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110274649 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка шкафа сушильного (камеры сушильной) тупикового типа, прошедшего сертификацию на соответствие требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») с предоставлением Сертификата соответствия оборудования требованиям Технического регламента (ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах») в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложение № 1, № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1 и № 2 к Договору) и выполнение работ (оказание услуг) в полном объеме согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Дата публикации

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