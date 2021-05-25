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Номер извещения
32110274638
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению аттестации, техническому обслуживанию и ремонту сварочного оборудования Пермского, Чайковского и Чусовского филиалов АО «Газпром газораспределение Пермь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
Почтовый адрес
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
Контактный телефон
+7 342 218-11-83
Факс
+7 342 248-24-01
Адрес электронной почты
zakupki@ugaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Газиев Артем Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по аттестации сварочного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 10:00 GMT +325.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274638Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияПермь
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110274638Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияПермь
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274638Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияПермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аттестации сварочного оборудования
Начальная цена
357 960,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
71.20
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по аттестации сварочного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 10:00 GMT +325.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274638Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияПермь
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110274638Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияПермь
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274638Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияПермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аттестации сварочного оборудования
Начальная цена
172 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
71.20
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по аттестации сварочного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 10:00 GMT +325.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274638Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияПермь
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110274638Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияПермь
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274638Подведение итогов не позднее Оказание услуг по аттестации сварочного оборудованияПермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по аттестации сварочного оборудования
Начальная цена
235 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
71.20
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сварочного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2021 10:00 GMT +325.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274638Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сварочного оборудованияПермь
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2021 10:0025.05.2021 10:0025.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110274638Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сварочного оборудованияПермь
Подведение итогов не позднее
27.05.2021 12:0027.05.2021 12:0027.05.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274638Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сварочного оборудованияПермь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту сварочного оборудования
Начальная цена
124 164,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
Адрес местонахождения
614000, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, ДОМ 43,
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43
71.20
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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