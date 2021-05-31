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Номер извещения
ГП117044
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка металлоконструкции кузова экскаватора ЭКГ-12К (5шт.) для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 126 47-06093 доб. 241
Факс
Адрес электронной почты
tenders@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Белов Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплект металлоконструкции кузова ЭКГ-12К (5шт.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2021 12:00 GMT +331.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117044Дата и время окончания срока приема заявок Комплект металлоконструкции кузова ЭКГ-12К (5шт.)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2021 12:0031.05.2021 12:0031.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117044Дата и время вскрытия заявок Комплект металлоконструкции кузова ЭКГ-12К (5шт.)Колпино
Подведение итогов не позднее
10.06.2021 12:0010.06.2021 12:0010.06.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117044Подведение итогов не позднее Комплект металлоконструкции кузова ЭКГ-12К (5шт.)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект металлоконструкции кузова ЭКГ-12К (5шт.)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.92.30.190
28.92.3
Документация лота
Кол-во: 5
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