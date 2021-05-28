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    Главная / Торги / Маркетинговое исследование на поставку щебня гранитного для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 2021 год

    Маркетинговое исследование на поставку щебня гранитного для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 2021 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274507Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня гранитного на 2021 годВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274507

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Маркетинговое исследование на поставку щебня гранитного для нужд ООО "РВК-Воронеж" на 2021 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    13.05.2021 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол_несост_прямая_щебень.pdf

    МИ_Щебень.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ИВАЩЕНКО ВЕРОНИКА АНДРЕЕВНА

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Закупки и тендеры Продукция горнодобывающих производств прочая

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щебня гранитного на 2021 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 16:00 GMT +328.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274507Дата и время окончания срока приема заявок Поставка щебня гранитного на 2021 годВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    28.05.2021 16:0028.05.2021 16:0028.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110274507Дата и время вскрытия заявок Поставка щебня гранитного на 2021 годВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 16:0025.06.2021 16:0025.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274507Подведение итогов не позднее Поставка щебня гранитного на 2021 годВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 16:0025.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274507Подведение итогов не позднее Поставка щебня гранитного на 2021 годВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня гранитного на 2021 год

    Начальная цена

    4 729 306,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    08.12

    Гравий, песок, глины и каолин

    Классификатор ОКВЭД2

    08

    Добыча прочих полезных ископаемых

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/956898/name/60c9a50f0c2a00.87873190

    16.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка щебня гранитного на 2021 год"

    Кол-во: 1.00000

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