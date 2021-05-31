Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110274482 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры 1013_К_МСП_системы_Харасавэйского_ГКМ.zip

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru