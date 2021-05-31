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Номер извещения
32110274482
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-73-99
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
n73422627193@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Есюнин А. В.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.07.202101.07.2021 15:0001.07.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274482Подведение итогов не позднее Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю, а Покупатель принять и оплатить узлы и системы для электростанции газотурбинной ГТЭС-4-10 для обустройства "Харасавэйского ГКМ"
Начальная цена
37 453 958,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
187 269,79 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО Искра
Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
28.99.39.190
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 24.00000
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