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    Главная / Торги / Проведение открытого аукциона по продаже недвижимого имущества общей площадью 1 347,6 кв.м., расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а

    Проведение открытого аукциона по продаже недвижимого имущества общей площадью 1 347,6 кв.м., расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2021 12:0016.06.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117093Дата и время окончания срока приема заявок Проведение торгов по продаже объекта недвижимого имущества общей площадью 1 347,6 кв.м., расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а КировПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Проведение открытого аукциона по продаже недвижимого имущества общей площадью 1 347,6 кв.м., расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина,д.1а

    Номер извещения

    ГП117093

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Киров

    Предмет договора

    Проведение торгов по продаже объекта недвижимого имущества общей площадью 1 347,6 кв.м., расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а

    Начальная цена

    12778999.2

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    1064916.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-05-2021 16:22 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.06.2021 17:00

    Дата и время проведения

    18.06.2021 10:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    3.jpg

    Информационное_извещение.DOCX

    Проект договора купли продажи

    Соглашение о задатке

    1.jpg

    2.jpg

    4.jpg

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    нежилое помещение общей площадью 1 347,6 кв.м.

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Письмо МРГ от 14.04.2021 № АЗ-17Э/2746

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    9900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Киров

    Юридический адрес

    610004, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Казанская, 18

    Контактный телефон

    +7 8332 35-93-84

    Адрес электронной почты

    f0431107@mrg43.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мысликов Константин Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Загвозкина Елена Олеговна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    F0430603@mrg43.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 8332 35-94-02

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    610004, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Казанская, 18

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно информационного извещения

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно информационного извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    не указано

    Обременения (ограничения)

    не зарегистрировано

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Право собственности зарегистрировано под номером - 43:41:000040:669-43/002/2018-5 от 11.10.2018 г.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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