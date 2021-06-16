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Наименование процедуры
Проведение открытого аукциона по продаже недвижимого имущества общей площадью 1 347,6 кв.м., расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина,д.1а
Номер извещения
ГП117093
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Киров
Предмет договора
Проведение торгов по продаже объекта недвижимого имущества общей площадью 1 347,6 кв.м., расположенного по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1а
Начальная цена
12778999.2
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
1064916.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-05-2021 16:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.06.2021 17:00
Дата и время проведения
18.06.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
нежилое помещение общей площадью 1 347,6 кв.м.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Письмо МРГ от 14.04.2021 № АЗ-17Э/2746
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
9900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью Газпром межрегионгаз Киров
Юридический адрес
610004, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Казанская, 18
Контактный телефон
+7 8332 35-93-84
Адрес электронной почты
f0431107@mrg43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мысликов Константин Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Киров
Контактное лицо продавца/инициатора
Загвозкина Елена Олеговна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
F0430603@mrg43.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8332 35-94-02
Адрес местонахождения продавца/инициатора
610004, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Казанская, 18
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Согласно информационного извещения
Требования, предъявляемые к Участнику
Согласно информационного извещения
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
не указано
Обременения (ограничения)
не зарегистрировано
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Право собственности зарегистрировано под номером - 43:41:000040:669-43/002/2018-5 от 11.10.2018 г.
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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