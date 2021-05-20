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Номер извещения
ГП117033
Уникальный номер закупки
13-ИНМ-2021
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.05.2021 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,
Почтовый адрес
426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2
Контактный телефон
+7 34126 8-92-90
Факс
+34 123 412 689 доб. 212
Адрес электронной почты
marina.kuznetsova@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Марина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.05.2021 14:00 GMT +320.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117033Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск
Дата и время вскрытия заявок
20.05.2021 14:0020.05.2021 14:0020.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117033Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск
Подведение итогов не позднее
21.05.2021 14:0021.05.2021 14:0021.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117033Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"Ижевск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на поставку Шасси КамАЗ 43118 в количестве 2ед. к 01.06.2021г. согласно ГЧ для нужд ПАО "Ижнефтемаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно п.8 Извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «Ижнефтемаш», г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
Все закупки и тендеры ПАО ИЖНЕФТЕМАШ
Адрес местонахождения
426063, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ОРДЖОНИКИДЗЕ, 2,
426063, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 2
C
Документация лота
Кол-во: 2
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