www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110275508
Уникальный номер закупки
40729
Наименование закупки
Закупка бытовой химии для Управления общежитиями МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.1726; Id40729)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.05.2021 17:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
Почтовый адрес
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
Контактный телефон
+7 495 939-43-13
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@rector.msu.ru
Ф.И.О. контактного лица
УМ Р З
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка бытовой химии для Управления общежитиями МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id40729)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110275508Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка бытовой химии для Управления общежитиями МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id40729)Москва
Подведение итогов не позднее
01.06.2021 16:0001.06.2021 16:0001.06.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110275508Подведение итогов не позднее Закупка бытовой химии для Управления общежитиями МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id40729)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка бытовой химии для Управления общежитиями МГУ имени М.В. Ломоносова ()(Id40729)
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Извещением о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РОССИЯ, Москва, ул. Ленинские горы, д.1; Проспект Вернадского, д.37; ул. Кравченко, д.7; Литовский бульвар, д.6, к.1; ул. Шаболовка, д.36;ул. Шверника, д.19; Ломоносовский пр-т, д. 31, корп.4; Ломоносовский пр-т, д. 27.,к.11. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Начальная (максимальная) цена договора/ (НМЦД): 1000000 руб. (один миллион рублей 00 копеек). Закупка, при которой невозможно определить объем: да. Суммы цен единиц товара, работы, услуги (сумма единичных расценок): 2363.88Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ
Адрес местонахождения
119234, Г МОСКВА, УЛ ЛЕНИНСКИЕ ГОРЫ, 1,
119991, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, Д. 1
20.41.31.110
20.41.3
Документация лота
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.