Закупка бытовой химии для Управления общежитиями МГУ имени М.В. Ломоносова () (223.ЗК.1726; Id40729)

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

РОССИЯ, Москва, ул. Ленинские горы, д.1; Проспект Вернадского, д.37; ул. Кравченко, д.7; Литовский бульвар, д.6, к.1; ул. Шаболовка, д.36;ул. Шверника, д.19; Ломоносовский пр-т, д. 31, корп.4; Ломоносовский пр-т, д. 27.,к.11. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Начальная (максимальная) цена договора/ (НМЦД): 1000000 руб. (один миллион рублей 00 копеек). Закупка, при которой невозможно определить объем: да. Суммы цен единиц товара, работы, услуги (сумма единичных расценок): 2363.88Рассчитать логистику >