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Номер извещения
32110274417
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дизель-генераторной установки, соответствующей требованиям ГОСТ Р 55006-2012, ГОСТ Р 50783-95, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 2 к Договору).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
13.05.2021 14:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Самохина Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
Закупки и тендеры Электродвигатели мощностью не более 37,5 Вт; электродвигатели постоянного тока прочие; генераторы постоянного тока
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Поставка дизель-генераторной установки, соответствующей требованиям ГОСТ Р 55006-2012, ГОСТ Р 50783-95, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 2 к Договору).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2021 10:00 GMT +307.06.2021 10:0007.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274417Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизель-генераторной установки, соответствующей требованиям ГОСТ Р 55006-2012, ГОСТ Р 50783-95, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 2 к Договору).Йошкар-Ола
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.06.2021 10:0011.06.2021 10:0011.06.2021 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110274417Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка дизель-генераторной установки, соответствующей требованиям ГОСТ Р 55006-2012, ГОСТ Р 50783-95, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 2 к Договору).Йошкар-Ола
Дата и время проведения
16.06.2021 10:0016.06.2021 10:0016.06.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32110274417Дата и время проведения Поставка дизель-генераторной установки, соответствующей требованиям ГОСТ Р 55006-2012, ГОСТ Р 50783-95, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 2 к Договору).Йошкар-Ола
Подведение итогов не позднее
17.06.2021 14:0017.06.2021 14:0017.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274417Подведение итогов не позднее Поставка дизель-генераторной установки, соответствующей требованиям ГОСТ Р 55006-2012, ГОСТ Р 50783-95, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 2 к Договору).Йошкар-Ола
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.06.202117.06.2021 14:0017.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274417Подведение итогов не позднее Поставка дизель-генераторной установки, соответствующей требованиям ГОСТ Р 55006-2012, ГОСТ Р 50783-95, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 2 к Договору).Йошкар-Ола
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизель-генераторной установки, соответствующей требованиям ГОСТ Р 55006-2012, ГОСТ Р 50783-95, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011 в полном соответствии с техническими характеристиками, наименованием, количеством, ценами согласно Спецификациям (Приложения № 1, № 2 к Договору).
Начальная цена
1 850 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
424003, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, улица Суворова, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
27.11.32.120
27.11.1
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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