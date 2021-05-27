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    Главная / Торги / Сортовой прокат

    Сортовой прокат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 14:0027.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117032Дата и время окончания срока приема заявок Сортовой прокатг. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117032

    Уникальный номер закупки

    431

    Номер закупки

    431

    Наименование закупки

    Сортовой прокат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП117032_протокол_подведения_итогов_от_18.06.2021.pdf

    ГП117032_протокол_подведения_итогов.pdf

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    Извещение о проведении закупки.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный 2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-17-16

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Алёна Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    прокат

    Список лотов

    Лот 1

    Сортовой прокат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 14:00 GMT +327.05.2021 14:0027.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117032Дата и время окончания срока приема заявок Сортовой прокатг. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    11.06.2021 15:0011.06.2021 15:0011.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117032Подведение итогов не позднее Сортовой прокатг. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.202111.06.2021 15:0011.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117032Подведение итогов не позднее Сортовой прокатг. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сортовой прокат

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/960621/name/60d02082dac123.78837198

    21.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/959761/name/60cc7073233e25.61869448

    18.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КРУГ КОНСТР.; 20-2ГП-М1-ТВ1; ГОСТ 1050-88; 42-В1-II; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 2"

    "КРУГ КОНСТР.; 20-2ГП-М1-ТВ1; ГОСТ 1050-88; 48-В1-II; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "КРУГ КОНСТР.; 20-2ГП-М1-ТВ1; ГОСТ 1050-88; 50-В1-II; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 4"

    "КРУГ КОНСТР.; 20-2ГП-М1-ТВ1; ГОСТ 1050-88; 80-В1-II; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 5"

    "КРУГ КОНСТР.; 20-2ГП-М1-ТВ1; ГОСТ 1050-88; 90-В1-II; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 700

    "Позиция 6"

    "КРУГ КОНСТР.; 20-2ГП-М1-ТВ1; ГОСТ 1050-88; 140-В1-II; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 500

    "Позиция 7"

    "КРУГ КОНСТР.; 20-3ГП-М1-ТВ1; ГОСТ 1050-88; 220-В1-II; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 8"

    "КРУГ КОНСТР; 45-2ГП-М1-ТВ1; ГОСТ 1050-2013; В1-II-56; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 500

    "Позиция 9"

    "КРУГ КОНСТР; 45-2ГП-М1-ТВ1; ГОСТ 1050-2013; В1-II-65; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 500

    "Позиция 10"

    "КРУГ КОНСТР; 45-2ГП-М1-ТВ1; ГОСТ 1050-2013; В1-II-90; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 11"

    "КРУГ КОНСТР; 45-2ГП-М1-ТВ1; ГОСТ 1050-2013; В1-II-100; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 900

    "Позиция 12"

    "КРУГ КОНСТР; 45-2ГП УЗК; ГОСТ 1050-2013; В1-110; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 13"

    "КРУГ КОНСТР; 45-2ГП-М1-ТВ1; ГОСТ 1050-2013; В1-II-120; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 14"

    "КРУГ КОНСТР; 45-2ГП-М1-ТВ1; ГОСТ 1050-2013; В1-II-160; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 15"

    "КРУГ КОНСТР.; 40Х-2-2; ГОСТ 4543-2016; 42; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 300

    "Позиция 16"

    "КРУГ КОНСТР.; 40Х-2-2; ГОСТ 4543-2016; 70; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 600

    "Позиция 17"

    "КРУГ КОНСТР.; 40Х-2-2; ГОСТ 4543-2016; 80; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 18"

    "КРУГ КОНСТР.; 40Х-2-2; ГОСТ 4543-2016; 90; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 19"

    "КРУГ КОНСТР.; 40Х-2-2; ГОСТ 4543-2016; 220; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 15000

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