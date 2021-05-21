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    Главная / Торги / Тендер №2021/36 на проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования на объекте ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург ул. 8 марта, 51 (11,12 этаж).

    Тендер №2021/36 на проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования на объекте ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург ул. 8 марта, 51 (11,12 этаж).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 21:0021.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117029Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования на объекте ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург ул. 8 марта, 51 (11,12 этаж).ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117029

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2021/36

    Наименование закупки

    Тендер №2021/36 на проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования на объекте ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург ул. 8 марта, 51 (11,12 этаж).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП117029_second_parts_protocol.rtf

    ТД_2021_36.doc

    Приложение__1_ТЗ_вентиляция_Саммит.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Контактный телефон

    343 доб.253-41-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kuksav@ubrr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукса Виктория Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования на объекте ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург ул. 8 марта, 51 (11,12 этаж).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 21:00 GMT +321.05.2021 21:0021.05.2021 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117029Дата и время окончания срока приема заявок Проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования на объекте ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург ул. 8 марта, 51 (11,12 этаж).Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    04.06.2021 21:0004.06.2021 21:0004.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117029Подведение итогов не позднее Проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования на объекте ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург ул. 8 марта, 51 (11,12 этаж).Екатеринбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    04.06.202104.06.2021 21:0004.06.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117029Подведение итогов не позднее Проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования на объекте ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург ул. 8 марта, 51 (11,12 этаж).Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования на объекте ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург ул. 8 марта, 51 (11,12 этаж).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Перечень работ/услуг, технические требования содержатся в Приложении №1 к Тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург ул. 8 марта, 51 (11,12 этаж).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты по договору: авансовый платеж в размере 30% от суммы договора, 70% - окончательный расчет по факту выполнения работ; оплата в рублях РФ (с учетом НДС при наличии).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КБ УБРИР
    Все закупки и тендеры ПАО КБ УБРИР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ САККО И ВАНЦЕТТИ, ДОМ 67

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12

    Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/955221/name/60c84485715217.05733157

    15.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проектирование и монтаж системы вентиляции и кондиционирования"

    Кол-во: 1

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