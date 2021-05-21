Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты по договору: авансовый платеж в размере 30% от суммы договора, 70% - окончательный расчет по факту выполнения работ; оплата в рублях РФ (с учетом НДС при наличии).