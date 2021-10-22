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    Главная / Торги / Непрофильные активы (перечень в закрепленом файле)

    Непрофильные активы (перечень в закрепленом файле)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.10.2021 20:0022.10.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117031Дата и время окончания срока приема заявок Продажа непрофильных активовКалугаПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Непрофильные активы (перечень в закрепленом файле)

    Категория

    Продажа без объявления цены

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Калуга, ул Ленина, д.23

    Номер извещения

    ГП117031

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»

    Предмет договора

    Продажа непрофильных активов

    Начальная цена

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    13-05-2021 14:22 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Реализация1___копия.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    ТМЦ

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»

    Юридический адрес

    248016, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Ленина, 23

    Контактный телефон

    +7 961 122-81-59

    Адрес электронной почты

    Katyshevtsev_NI@kalugaputmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Катышевцев Николай Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Катышевцев Николай Игоревич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    Katyshevtsev_ni@kalugaputmash.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 961 122-81-59

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    248016, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Ленина, 23

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наиболее выгодное предложение по покупке

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Юр. и физ лица

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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