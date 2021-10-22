www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Непрофильные активы (перечень в закрепленом файле)
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г. Калуга, ул Ленина, д.23
Номер извещения
ГП117031
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»
Предмет договора
Продажа непрофильных активов
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
13-05-2021 14:22 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
ТМЦ
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Акционерное общество «Калужский завод путевых машин и гидроприводов»
Юридический адрес
248016, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Ленина, 23
Контактный телефон
+7 961 122-81-59
Адрес электронной почты
Katyshevtsev_NI@kalugaputmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Катышевцев Николай Игоревич
Место рассмотрения предложений
Калуга
Контактное лицо продавца/инициатора
Катышевцев Николай Игоревич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
Katyshevtsev_ni@kalugaputmash.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 961 122-81-59
Адрес местонахождения продавца/инициатора
248016, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Ленина, 23
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наиболее выгодное предложение по покупке
Требования, предъявляемые к Участнику
Юр. и физ лица
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.