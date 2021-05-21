СМР по объектам: ул. Харлова, 10А. Тех. присоединение; СНТ "Родничок", уч. 5. Тех. присоединение; ул. Лесная, д. 79. Тех. присоединение; ул. Лесная, д. 69. Тех. присоединение; Свердловский тракт, д. 5. Тех. присоединение; СНТ "Садовод-Любитель № 1" ЗУ 74:36:0603003:2775. Тех. присоединение; ул. Шахтерская, д. 20. Тех. присоединение; ул. Входная, д. 6. Тех. присоединение; п. Градский прииск, уч. 61а.Тех. присоединение; п. Каштак, ул. Кишиневская, д. 28. Тех. присоединение; ул. Клубничная, д. 2 ЗУ 74:36:0501019:146. Тех. присоединение; Шоссе Металлургов, д. 27-П. Тех. присоединение и Благоустройство.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32110274288 Уникальный номер закупки 1303 Номер закупки 1303 Наименование закупки СМР по объектам: ул. Харлова, 10А. Тех. присоединение; СНТ "Родничок", уч. 5. Тех. присоединение; ул. Лесная, д. 79. Тех. присоединение; ул. Лесная, д. 69. Тех. присоединение; Свердловский тракт, д. 5. Тех. присоединение; СНТ "Садовод-Любитель № 1" ЗУ 74:36:0603003:2775. Тех. присоединение; ул. Шахтерская, д. 20. Тех. присоединение; ул. Входная, д. 6. Тех. присоединение; п. Градский прииск, уч. 61а.Тех. присоединение; п. Каштак, ул. Кишиневская, д. 28. Тех. присоединение; ул. Клубничная, д. 2 ЗУ 74:36:0501019:146. Тех. присоединение; Шоссе Металлургов, д. 27-П. Тех. присоединение и Благоустройство. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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