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Номер извещения
32110274288
Уникальный номер закупки
1303
Наименование закупки
СМР по объектам: ул. Харлова, 10А. Тех. присоединение; СНТ "Родничок", уч. 5. Тех. присоединение; ул. Лесная, д. 79. Тех. присоединение; ул. Лесная, д. 69. Тех. присоединение; Свердловский тракт, д. 5. Тех. присоединение; СНТ "Садовод-Любитель № 1" ЗУ 74:36:0603003:2775. Тех. присоединение; ул. Шахтерская, д. 20. Тех. присоединение; ул. Входная, д. 6. Тех. присоединение; п. Градский прииск, уч. 61а.Тех. присоединение; п. Каштак, ул. Кишиневская, д. 28. Тех. присоединение; ул. Клубничная, д. 2 ЗУ 74:36:0501019:146. Тех. присоединение; Шоссе Металлургов, д. 27-П. Тех. присоединение и Благоустройство.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
13.05.2021 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Почтовый адрес
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
Контактный телефон
+7 351 232-01-57
Факс
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Адрес электронной почты
D.Zalyalyutdinova@chelgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Залялютдинова Дина Галимьяновна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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СМР по объектам: ул. Харлова, 10А. Тех. присоединение; СНТ "Родничок", уч. 5. Тех. присоединение; ул. Лесная, д. 79. Тех. присоединение; ул. Лесная, д. 69. Тех. присоединение; Свердловский тракт, д. 5. Тех. присоединение; СНТ "Садовод-Любитель № 1" ЗУ 74:36:0603003:2775. Тех. присоединение; ул. Шахтерская, д. 20. Тех. присоединение; ул. Входная, д. 6. Тех. присоединение; п. Градский прииск, уч. 61а.Тех. присоединение; п. Каштак, ул. Кишиневская, д. 28. Тех. присоединение; ул. Клубничная, д. 2 ЗУ 74:36:0501019:146. Тех. присоединение; Шоссе Металлургов, д. 27-П. Тех. присоединение и Благоустройство.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.05.202128.05.2021 21:5928.05.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274288Подведение итогов не позднее СМР по объектам: ул. Харлова, 10А. Тех. присоединение; СНТ "Родничок", уч. 5. Тех. присоединение; ул. Лесная, д. 79. Тех. присоединение; ул. Лесная, д. 69. Тех. присоединение; Свердловский тракт, д. 5. Тех. присоединение; СНТ "Садовод-Любитель № 1" ЗУ 74:36:0603003:2775. Тех. присоединение; ул. Шахтерская, д. 20. Тех. присоединение; ул. Входная, д. 6. Тех. присоединение; п. Градский прииск, уч. 61а.Тех. присоединение; п. Каштак, ул. Кишиневская, д. 28. Тех. присоединение; ул. Клубничная, д. 2 ЗУ 74:36:0501019:146. Тех. присоединение; Шоссе Металлургов, д. 27-П. Тех. присоединение и Благоустройство.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМР по объектам: ул. Харлова, 10А. Тех. присоединение; СНТ "Родничок", уч. 5. Тех. присоединение; ул. Лесная, д. 79. Тех. присоединение; ул. Лесная, д. 69. Тех. присоединение; Свердловский тракт, д. 5. Тех. присоединение; СНТ "Садовод-Любитель № 1" ЗУ 74:36:0603003:2775. Тех. присоединение; ул. Шахтерская, д. 20. Тех. присоединение; ул. Входная, д. 6. Тех. присоединение; п. Градский прииск, уч. 61а.Тех. присоединение; п. Каштак, ул. Кишиневская, д. 28. Тех. присоединение; ул. Клубничная, д. 2 ЗУ 74:36:0501019:146. Тех. присоединение; Шоссе Металлургов, д. 27-П. Тех. присоединение и Благоустройство.
Начальная цена
5 330 662,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
Адрес местонахождения
454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12.00000
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