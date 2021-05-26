Закупка оригинальных картриджей и запасных частей для копировально-множительного оборудования биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (327 шт.)(Id40772)

Закупка оригинальных картриджей и запасных частей для копировально-множительного оборудования биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова (327 шт.)(Id40772)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

в соответствии с Извещением о закупке

РОССИЯ, Москва, Ленинские горы, д.1, стр.12. Дополнительная информация: Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отмене закупки размещается в ЕИС в день принятия этого решения. По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить процедуру закупки только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Порядок подачи заявки: в соответствии с регламентом электронной площадки и порядком установленным в Извещении о закупке. Подведения итогов: в порядке установленном в Извещении о закупке. Подробная и полная информация о закупке содержится в файлах Извещения о закупке. Рассчитать логистику >

в соответствии с Извещением о закупке

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ Все закупки и тендеры МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИЛИ МГУ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 2" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 10.00000

"Позиция 3" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 4" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 5" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 6.00000

"Позиция 6" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 7" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 20.00000

"Позиция 8" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 9" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 10" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 11" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 12" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 13" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 14" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 15" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 16" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 17" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 18" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 19" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 20" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 21" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 22" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 23" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 24" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 25" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 26" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 27" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 28" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 29" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 30" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 31" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000

"Позиция 32" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 33" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 34" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 35" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 36" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 37" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 38" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 6.00000

"Позиция 39" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 6.00000

"Позиция 40" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 41" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 42" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 43" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 44" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 45" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 46" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 47" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 48" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 4.00000

"Позиция 49" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 50" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 51" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 52" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 53" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 54" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 9.00000

"Позиция 55" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 7.00000

"Позиция 56" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 57" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 3.00000

"Позиция 58" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 59" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 50.00000

"Позиция 60" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 2.00000

"Позиция 61" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 20.00000

"Позиция 62" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 10.00000

"Позиция 63" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 64" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 10.00000

"Позиция 65" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 20.00000

"Позиция 66" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 5.00000

"Позиция 67" "Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей" Кол-во: 1.00000