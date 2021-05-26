Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. Порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 100% поставки товара Покупателю и при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной, оформленных согласно требованиям действующего законодательства. Срок поставки: от 10 до 90 календарных дней со дня подписания договора (является критерием).