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    Главная / Торги / Поставка контейнера 20 футов

    Поставка контейнера 20 футов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274298Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнера 20 футовСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274298

    Уникальный номер закупки

    77/2021

    Номер закупки

    77/2021

    Наименование закупки

    Поставка контейнера 20 футов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    77_Проект_договора.docx

    77_Извещение_1.docx

    77_Извещение_о_внесении_изменений_1.pdf

    77_Форма_Коммерческого_предложения_1.xlsx

    77_Документация_1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Юридический адрес

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    Почтовый адрес

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Контактный телефон

    +7 8212 24-59-36

    Факс

    +7 8212 20-13-20

    Адрес электронной почты

    griganavichuspg@komigaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григанавичус Павел Гедиминович

    Место рассмотрения предложений

    Сыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контейнера 20 футов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 12:00 GMT +326.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274298Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнера 20 футовСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 12:0026.05.2021 12:0026.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110274298Дата и время вскрытия заявок Поставка контейнера 20 футовСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 15:0028.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274298Подведение итогов не позднее Поставка контейнера 20 футовСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 15:0028.05.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274298Подведение итогов не позднее Поставка контейнера 20 футовСыктывкар, ул. Красных Партизан, стр. 33

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контейнера 20 футов

    Начальная цена

    340 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Коми, г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. Порядок оплаты: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 100% поставки товара Покупателю и при условии предоставления Поставщиком счета-фактуры и товарной накладной, оформленных согласно требованиям действующего законодательства. Срок поставки: от 10 до 90 календарных дней со дня подписания договора (является критерием).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЫКТЫВКАР

    Адрес местонахождения

    167000, - КОМИ, Г Сыктывкар, УЛ КРАСНЫХ ПАРТИЗАН, СТР. 33,

    167000, Г.О. Сыктывкар, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, строение 33.

    Классификатор ОКПД2

    29.20.21

    Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов одним или более видами транспорта

    Классификатор ОКВЭД2

    29.20

    Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов"

    Кол-во: 1.00000

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