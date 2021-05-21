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    Главная / Торги / Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-K

    Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-K

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-KСочиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274340

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-K

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 14:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ЗОЭФ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СОЧИ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Почтовый адрес

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Контактный телефон

    2548883

    Факс

    +7 8622 54-88-50

    Адрес электронной почты

    a_kozlov@svdk.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Козлов Алексей Ильич

    Место рассмотрения предложений

    Сочи

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-K

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-KСочи

    Дата и время вскрытия заявок

    21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110274340Дата и время вскрытия заявок Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-KСочи

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 10:0031.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274340Подведение итогов не позднее Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-KСочи

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-K

    Начальная цена

    11 196 621,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условиям закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СОЧИ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих насосов и компрессоров"

    Кол-во: 1.00000

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