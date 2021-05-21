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Номер извещения
32110274340
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-K
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.05.2021 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Почтовый адрес
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
Контактный телефон
2548883
Факс
+7 8622 54-88-50
Адрес электронной почты
a_kozlov@svdk.su
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Алексей Ильич
Место рассмотрения предложений
Сочи
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-K
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.05.2021 10:00 GMT +321.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274340Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-KСочи
Дата и время вскрытия заявок
21.05.2021 10:0021.05.2021 10:0021.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110274340Дата и время вскрытия заявок Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-KСочи
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насоса KSB KRTK 350-710/3606 UNG-K
Начальная цена
11 196 621,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры МУП Г. СОЧИ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
354065, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, ул. Гагарина, дом 73
28.13.14.110
28.13
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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