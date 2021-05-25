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    Главная / Торги / Запрос котировок для СМСП на поставку стыкового аппарата для сварки ПЭ труб и фитингов

    Запрос котировок для СМСП на поставку стыкового аппарата для сварки ПЭ труб и фитингов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2021 14:0025.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стыкового аппарата для сварки ПЭ труб и фитинговНижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110274157

    Уникальный номер закупки

    64

    Номер закупки

    64

    Наименование закупки

    Запрос котировок для СМСП на поставку стыкового аппарата для сварки ПЭ труб и фитингов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    13.05.2021 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_6_Форма_запроса_разъяснений.docx

    Приложение_5_ЗК_Порядок_и_критерии_оценки_и_сопоставления_заявок_ТМЦ.xlsx

    Приложение_1._Типовой_договор.docx

    Закупочная_документация_ЗК_ТМЦ_СМСП.docx

    Приложение_1.2._Техническое_задание.doc

    Приложение_2.2._Ценовое_предложение_ТМЦ_СМСП.xlsx

    Приложение_4____Отборочные_и_квалификационные_критерии_ТМЦ_ЗК_СМСП.xlsx

    Изменения_ЗД.7z

    Изменения_19.05.2021.pdf

    Приложение_2.1._Техническое_предложение_ТМЦ_СМСП.xls

    Приложение_3__формы_для_заявки__ЗК_ТМЦ_СМСП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Почтовый адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Контактный телефон

    +7 3466 44-80-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    shahmatova_ea@nvcs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шахматова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стыкового аппарата для сварки ПЭ труб и фитингов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.202131.05.2021 14:0031.05.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274157Подведение итогов не позднее Поставка стыкового аппарата для сварки ПЭ труб и фитинговНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стыкового аппарата для сварки ПЭ труб и фитингов

    Начальная цена

    777 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Классификатор ОКПД2

    27.90.31.110

    Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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