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    Главная / Торги / Поставка запчастей для принтеров (оргтехники) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Поставка запчастей для принтеров (оргтехники) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 13:0028.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274166Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для принтеров (оргтехники) для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274166

    Уникальный номер закупки

    190/2021

    Номер закупки

    190/2021

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для принтеров (оргтехники) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    13.05.2021 13:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Инструкция_для_участников_приема_новых_коммерческих_предложений__НКП____1_.doc

    Инструкция_для_участников_приема_новых_коммерческих_предложений__НКП___2.doc

    22_2_Протокол___22_2_от_01.06.2021_Омск.pdf

    Документация_о_закупке_МИ.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    Почтовый адрес

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Контактный телефон

    +7 3812 31-42-29 доб. 1297

    Факс

    +7 3812 30-35-49

    Адрес электронной почты

    i.orlova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова И. А.

    Место рассмотрения предложений

    644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Закупки и тендеры Омская область

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле периферийными устройствами в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для принтеров (оргтехники) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.05.2021 13:00 GMT +328.05.2021 13:0028.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274166Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для принтеров (оргтехники) для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 17:0030.06.2021 17:0030.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274166Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для принтеров (оргтехники) для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 17:0030.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274166Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для принтеров (оргтехники) для нужд АО «ОмскВодоканал» 644042, г. Омск, ул. Маяковского, 2, Конференц-зал Коммерческой дирекции АО «ОмскВодоканал»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для принтеров (оргтехники) для нужд АО «ОмскВодоканал»

    Начальная цена

    1 578 735,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке партии Товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40

    Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

    Классификатор ОКВЭД2

    47.41.3

    Торговля розничная периферийными устройствами в специализированных магазинах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/947722/name/60b9f9c87f83f3.89220048

    04.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ролик захвата HP LJ P1505/P1566/P1606/M1120/M1522/M1536 (RL1-1497) JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Вал резиновый НР LJ P1102/P1566/P1606/M1132/M1212/M1214/M1217/M1536/LBP-6000/6020/6018 (RC2-9208) (JPN), либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M1536/CLJ CM1415 (CE538-60151/CE538-60121/CE538-60011) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Сканер в сборе (основание) HP LJ M1536 (CE538-60118) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Стекло планшетного сканера в сборе HP LJ M1536 (CE538-60118-01) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Шарниры (петли) крышки сканирования HP LJ M1536 (CE538-40006/CE368-60001) OEM 2шт, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Шарниры (петли) узла сканирования HP LJ M1536/M175/M176/M177/M225 (CE538-60135) OEM 2шт, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Блок лазера HP LJ P1606/P1566/M1536 (RM1-7560/RM1-7561/RM1-7489) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кабель (соединяет контроллер питания и блок лазера) HP LJ P1566/1606/M1536/LBP6200 (RM1-7739), либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кабель каретки сканера HP LJ M1536 6+14pin (FFK-M1536) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Вал переноса заряда (коротрон) HP LJ P1005/P1006/P1102/P1505/P1606/M1120/M1132/M1212/M1214/M1217/M1522/M1536/M125/M127/M201/M225/M402/M426/M15/M28 (RM1-4023/RM1-4234) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Входной лоток ADF HP LJ M1536/CLJ CM1415/M175 (CE538-60127) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Выходной лоток HP LJ P1606/M1536 (RM1-7498/RC2-9441) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Главный мотор HP LJ P1566/P1606/M1536 (RM1-7544/RM1-7624/RM1-7625) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Мотор ADF HP LJ M1536/M175/M225/CLJ CM1415 (Q7400-60001/CB022-60073) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Мотор редуктора сканера HP LJ M1536/CLJ CM1415/ M175 (CC334-60030) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Панель управления в сборе HP LJ M1536 (CE539-60101) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Плата DC-контроллера HP LJ M1536 (RM1-7630) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Плата контроллера главного мотора HP LJ P1566/P1606/M1536/CP1525 (RM1-7633) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Плата факса HP LJ M1522/M1536/M2727 MFP/CLJ M375/M451/M475 (CC369-60001/CE683-60001/CC502-60001) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Тормозная площадка HP LJ P1505/P1566/P1606/M1120/M1522/M1536/M201/M225 (RM1-4207/RM1-4227), либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Тормозная площадка ADF HP LJ M1212/M1214/M1217/M1536/M175/M176/M177/CLJ CM1415 (CB780-80008/CB780-60009) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Вентилятор HP LJ M1536/CP1525/MF4410/4430/4450/4550/4570/4750/4780/4870/4890 (RK2-3448/DSB0824M) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Крышка узла термозакрепления HP LJ P1566/P1606/M1536 (RC2-9482) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Рычаг печки левый HP LJ M1536 (RC2-9515) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Вал захвата из кассеты (без ролика) HP LJ P1566/1606/M1536 (RC2-1439-002) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Ось привода ролика захвата ADF HP LJ M1536/M175/CLJ CM1415 (Q7400-40047) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Ролик захвата ADF в сборе HP LJ M1536/ CLJ CM1415/M175 (CE538-60137) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Ролик захвата HP LJ P1505/P1566/P1606/M1120/M1522/M1536 (RL1-1497) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Плата форматера HP LJ M1536 (CE544-60001) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Муфта ролика захвата бумаги HP LJ P1505/P1566/P1606/M1120/M1522/M1536/MF4410/4450/4570/4430/4550/4580 (RU6-0024/RU6-0025) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Шестерня 31T HP LJ P1606/M1536 (RU7-0132) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Шестерня HP LJ P1505/P1566/P1606/M1120/M1522/M1536/M201/M225 (RU6-0015) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Шестерня двойная HP LJ P1606/M1536 (RU7-0134) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Шестерня резинового вала 26T HP LJ P1505/P1566/P1606/M1536/M201/M225 (RU7-0139) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Термоузел HP LJ P1566/1606/M1536/ MF4410/4430/4450/4550/4570 (RM1-7542) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Вал резиновый НР LJ P2035/P2055/M401/M425/iR1133 (RC1-3685) (oригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Сканер в сборе (основание) HP LJ M425 (CF286-60105/CF286-60126) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Шарнир (петля) автоподатчика ADF HP LJ M425 (CF288-60027/CF288-60030) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Блок лазера HP LJ M401/M425 (RM1-9135/RM1-9292/RM2-1079) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Бушинг вала выхода HP LJ P2035/P2055/M401/M425/Canon iR 1122/MF6180/6140/5980/5940 (PV-P2055/RC2-6237/RL2-6229) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Бушинг вала захвата HP LJ M401/M425 (RC2-6131) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Бушинг резинового вала HP LJ P2035/P2055/M401/M425/Canon LBP-6300/6310/6650/6670/6680/MF-5840/5880/5940/5980 JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Кабель ADF HP LJ M425 MFP 14pin (CF288-60011-04) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Кабель планшетного сканера HP LJ M425/M570 6+14pin (FFK-M425/CF288-60104-02) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Вал переноса заряда (коротрон) HP LJ M401/M425 (RM1-9175) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Главный мотор HP LJ M401/M425 (RM1-9043/RM1-9042) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Сервисный набор ADF HP LJ M425/M521/CLJ M476/M570 (A8P79-65001) Maintenance kit (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Панель управления (дисплей) HP LJ M425dn/dw (CF288-60116/CF288-60102) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Плата DC-контроллера HP LJ M425 (RM1-9309/RM1-9113/RM2-7782/RM2-7791) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Плата USB HP LJ M401dn/dw/M425/M521/CLJ M251/M276/M570 (CF368-60001/CF368A) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Плата факса HP LJ M127/M425/M426/M521/ CLJ M176/M177/M274/M276/M277/M476/M570 (CF207-60001/CE710-60001) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Тормозная площадка ADF в сборе HP LJ M425/M521/CLJ M476/M570 (CF288-60021/A8P79-65010) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Тормозная площадка кассеты HP LJ M401/M425 (RM1-7365) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Крышка задняя в сборе HP LJ M401d/dn/dne/dw/M425 (RM1-9161/RC3-2536/RC3-2537) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Крышка передняя внешняя HP LJ M401/M425 (RC3-2533) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Соленоид привода дуплекса HP LJ P2055/M401/M425 (RK2-2733) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Соленоид узла захвата кассеты (лоток 2) HP LJ P2035/P2055/M401/M425 (RK2-2729) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Ось привода ролика захвата HP LJ P2035/P2055/M401/M425 (RC2-6133) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Ролик захвата ADF HP LJ M425/M521/CLJ M476/M570 (CF288-60015) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Ролик захвата из кассеты (лоток 2) HP LJ P2035/P2055/M401/M425/iR1133/LBP-3470/6300/6670/6680/MF-5850/5880 (RM1-6414) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Ролик захвата обходного лотка (лоток 1) HP LJ M401/M425 (RL1-3307) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Ролик отделения ADF HP LJ M425/M521/CLJ M476/M570 (CF288-60016) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Рама шестерни HP LJ M401/M425 (RC3-2497) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Шестерня 29T термоузла в сборе HP LJ M401/M425 (RC3-2514) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Шестерня HP LJ P2014/P2015/P2035/P2055/M2727/M401/M425 (RU5-0304) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Шестерня привода резинового вала 27T для HP LaserJet Pro 400 M401/M425 JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Шестерня узла захвата лотка 1 в сборе HP LJ M401/M425 (RM1-9127) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Печь в сборе HP LJ M401/M425 (RM1-8809/RM1-9189) новая (JPN), либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Термопленка HP LJ P1102/P1566/P1606/P2035/P2055/M1132/M1536/M125/M127/M201/M225/M401/M402/M425/M426/ Canon iR-1133/MF3010/MF4770/MF211/212/222/224/226/227/229 JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Блок лазера HP LJ P2035/P2055/ iR1133 (RM1-6424/RM1-6382) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Вал переноса заряда (коротрон) HP LJ P2035/P2055/iR1133 (RM1-6450) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Редуктор в сборе HP LJ P2035/P2055 (RM1-6421/RC2-6064) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Плата DC-контроллера HP LJ P2035/P2055 (RM1-6393/RM1-6345) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Тормозная площадка кассеты HP LJ P2035/P2055/MF5840/5880/5940/5980/6140/6180/LBP6300/6650 (RM1-6397) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Датчик бумаги обходного лотка HP LJ P2035/P2055/iR1133/LBP6300/6310 (RM1-6350) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Вал выхода бумаги из печки HP LJ P2035/2055/MF5980/5940/6780/5960/5950/5930/6680/LBP6300/6650/6310/6680/6670/iR1133 (RL1-2112) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Ролик захвата из кассеты (лоток 3) HP LJ P2035/P2055 (RM1-6467) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Узел выхода в сборе (крышка печки) HP LJ P2035/2055/iR1133/LBP6300/MF5880/5980 (RM1-6401/RM1-7691) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Узел регистрации в сборе HP LJ P2035/P2055 (RM1-6419) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Плата форматера (сетевая) HP LJ P2035n (CC526-60001) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Рама шестерни HP LJ P2035/P2055 (RC2-6042) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Шестерня 145T привода фотобарабана HP LJ P2035/P2055 (RU6-0674) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Шестерня 27T термоузла в сборе HP LJ P2035/P2055 (RC2-6242) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Шестерня 96/21T HP LJ P2035/2055 (RU6-0680) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Печь в сборе HP LJ P2035/P2055 (RM1-6406/RM2-2905) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Вал резиновый НР LJ M15/M28/M104/M134/M203/M227/M230 (RM2-6941) JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M134/M227 (RM2-1179) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Блок лазера HP LJ M203/M227/M230 (RM2-6911) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Плата питания низковольтная HP LJ M227/M230 (RM2-0841/RM2-0842) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Тормозная площадка в сборе HP LJ M203/M227/M230 (RM2-0812/RC4-7999), либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Плата форматера HP LJ M227d/sdn/M230sdn (G3Q74-60001) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Печь в сборе HP LJ M203/M227 (RM2-0806) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Узел переноса изображения HP CLJ M377/M452/M477 (RM2-6454) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Вал переноса заряда (коротрон) 2-й HP CLJ M377/M452/M477/LBP654/MF73x (RM2-6455) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Привод узла реверса (дуплекса) HP CLJ M377dw/M452dn/dw/M477fdn/fdw (RM2-6389) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Датчик выхода из термоузла HP LJ M521/M525/M607/M608/M609/M631/M632/M633/M712/M725/ CLJ M377/M452/M477/M551/M570/M575/M651/M680/M750/M775/M855/M880/CM6040 (WG8-5935) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Ролик захвата (лоток 2) HP CLJ M154/M180/M181/M252/M254/M274/M277/M280/M281/M377/M452/M477 (RM2-5576) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Ролик отделения (лоток 2) HP CLJ M154/M180/M181/M252/M254/M274/M277/M280/M281/M377/M452/M477 (RM2-5881) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Ролик подачи кассеты (лоток 2) HP CLJ M154/M181/M252/M274/M277/M377/M452/M477 (RM2-5577) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Плата форматера HP CLJ M452dn (CF389-60003/CF389-60002/CF389-60001) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Печь в сборе HP CLJ M377dw/M452dn/dw/M477fdn/fdw/Canon LBP-654/MF731/733/735 (RM2-6461/RM2-6435) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Автоподатчик (ADF) в сборе HP LJ M225 (CF484-60116) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Сканер в сборе (основание) HP LJ M225 (CF484-60110) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Кабель ADF HP LJ M225 MFP 11pin (FFA-M225) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Кабель каретки сканера HP LJ M225 6+14pin (FFK-M225/CF484-60105) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Панель управления в сборе HP LJ M225dn (CF484-60115/CF484-60140) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Плата питания HP LJ M225 (RM2-7633) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Тормозная площадка ADF HP LJ M225/M226 (Q7400-60005) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Направляющая картриджа левая HP LJ M201/M225 (RC3-3845) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Узел захвата из кассеты (лоток 2) HP LJ M201dw/M225 (RM2-6524) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Плата форматера HP LJ M225dn (CZ231-60001) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Шестерня 23/56T привода термоузла HP LJ P1505/P1606/M1522/M1120/M201/M225 (RU6-0018) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Шестерня привода картриджа 85T HP LJ P1505/1566/1606/M1120/M1522/1536/M201/M225 (RU6-0016) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Печь в сборе HP LJ M225 (RM1-9892) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Сервисный комплект KYOCERA MK-4105 TASKalfa 1800/2200/1801/2201 (MK-4105/1702NG0UN0) 150K (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Узел проявки KYOCERA DV-4105 TASKALFA 1800/2200/1801/2201 302NG93010 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Узел фиксации KYOCERA FK-4105 TASKalfa 1800/2200/1801/2201 302NG93020 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Ролик очистки ролика заряда для KYOCERA TASKalfa 1800/1801/2010/2011/2210 JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Ракель (Wiper Blade) для Kyocera KM 1620/1635/1650/2020/2035/2050/TASKalfa 180/181/220 (2C918010/2FT18010/302C918011/DK-670) JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Ракель (Wiper Blade) для Kyocera KM 1620/1635/1650/2020/2035/2050/TASKalfa 180/181/220 (2C918010/302C918011) Katun, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Ролик захвата из кассеты (лоток 2) HP LJ 5000/5100 (RB2-1821/RB2-1801) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Сервисный комплект KYOCERA MK-3150 M3040idn/M3540idn (MK-3150/1702NX8NL0) 300K (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Сервисный комплект автоподатчика KYOCERA MK-3140 M3040dn/M3540dn/M3040idn/M3540idn/M3550idn/M3560idn/M6x30cdn/M6x35cidn (MK-3140/1702P60UN0) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Узел фотобарабана KYOCERA DK-3150 Kyocera M3040idn/M3540idn 302NX93013/302NX93010/302NX93011/302NX93012 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Вал тефлоновый для Kyocera FS 2100D/2100DN/ECOSYS M3040/3540 JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Ролик заряда для KYOCERA Ecosys M3040/M3540/M3550/M3560/Fs-4100/4200/4300/2100 (DK3130-PCR/DK3100-PCR/MC-3100/302LV93010) JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Сепаратор тефлонового вала с пружиной для KYOCERA ECOSYS P3045/P3050/P3060/P3145/P3155/P3160/M3040/M3145/M3540/M3550/M3560/M3645/M3655/3660/FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Термистор для KYOCERA P3045dn/3050dn/3055dn/M3040dn/3540dn JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Бушинг тефлонового вала для KYOCERA ECOSYS M3040/M3145/M3540/M3550/M3645/M3655/M3560/M3660/M3860/P3045/P3050/P3055/P3060/P3150/P3155/P3160/P3260/FS-4100/4200/4300. JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Ракель (Wiper Blade) для Kyocera FS-2100/2100/4100/4200/4300, M3040dn/M3540dn/3550idn/M3560idn (DK-3100/DK-3130) (ELP Imaging®), либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Сервисный комплект KYOCERA MK-3260 M3145dn/M3645dn (MK-3260/1702TG8NL0) 300K (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Вал резиновый для Kyocera FS-4100DN/4200DN/4300DN, ECOSYS P3045DN/P3050DN/P3055DN/P3060DN/M3145DN/M3550idn/M3560idn/M3645idn/M3660idn (JPN), либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Сервисный комплект KYOCERA MK-1200 P2335d/P2335dn/P2335dw/M2235dn/M2735dn/M2835dw (MK-1200/1702VP0RU0) 100K (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Узел проявки KYOCERA DV-1200 P2335d,P2335dn,P2335dw,M2235dn,M2735dn,M2835dw 302VB93010 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Тканевая накладка прижимной планки фьюзера + смазка для KYOCERA ECOSYS P2235dn/2040dn/M2235dn/2040dn JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Ракель (Wiper Blade) для Kyocera Ecosys P2040/P2235/P2335, M2040/M2135/M2235/M2735/M2835 (DK-1150) (DC Select), либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 138"

    "Сервисный комплект KYOCERA MK-3130 FS-4100/4200/4300DN, M3550idn/M3560idn (1702MT8NL0/1702MT8NLV/MK-3130) 300K (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 139"

    "Вал переноса KYOCERA 302F994300/302F924030/302F980100 (ОЕМ), либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Узел проявки KYOCERA DV-3100 FS-2100DN/4100DN/4200DN/4300DN 302LV93081/302LV93080 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Узел фотобарабана KYOCERA DK-3130 FS-4100DN/4200DN/4300DN 302LV93045/302LV93044/302LV93040/302LV93041/302LV93042/302LV93043 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Ролик захвата/подачи из кассеты в сборе BROTHER HL-2030/2040/2045/2070/2075/MFC-7420/7820/DCP-7010/7025 (LM4300001) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Вал тефлоновый для Kyocera FS 4100/4200/4300/ECOSYS 3050/55/60/3550/60/3145/3645/3655/60 Long Life JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Бушинг резинового вала правый HP LJ 4200/4300/4250/4350 (RC1-3362) 1шт JPN , либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Сервисный комплект KYOCERA MK-710 FS-9130DN/9530DN (1702G13EU0/1702G13EU1/MK-710) 500K (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Комплект обслуживания для FS-9130DN/9530DN 302G194075/302G194070/302G194071/302G194072/302G194074 1500K (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Узел проявки KYOCERA DV-710 FS-9130/9530 302G193043/302G193040/302G193041/302G193042 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Узел фиксации KYOCERA FK-710 FS-9130DN/9530DN 302G193029/302G193020/302G193021/302G193022/302G193023/302G193024/302G193025/302G193026/302G193027/302G193028 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Узел фотобарабана KYOCERA DK-710 FS-9130DN/9530DN 302G193037/302G193030/302G193031/302G193032/302G193033/302G193034/302G193035/302G193036 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Сервисный комплект KYOCERA MK-130 FS-1350DN/1028MFP/1128MFP (MK-130/1702H98EU0) 100K (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Узел проявки KYOCERA DV-130 FS-1300D/1350DN/1028MFP/1128MFP 302HS93021/302HS93020 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Узел фиксации KYOCERA FK-150 FS-1028MFP/1128MFP/1350DN 302H493023 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Узел фотобарабана KYOCERA DK-150 FS-1120D/1120DN/1350DN/1028MFP/1128MFP/1030MFP/1130MFP 302H493011/302H493010 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 154"

    "Драм-юнит для KYOCERA ECOSYS M2035DN/P2035d/P2135d/M2535DN/FS-1028/FS-1120D/FS-1128 (DK-170/DK-150/302H493011/302LZ93061), 100000 стр. JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Комплект роликов для KYOCERA 2BR06521+2F906230+2F906240 для FS-1028/1128MFP/1030MFP/1130MFP/1035MFP/1135MFP/1100/1300D LohgLife JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 156"

    "Ролик отделения для KYOCERA ECOSYS M2040/P2035/FS-1028/1035/4200 (2F909170/2F909171/2BR06520/2BR06521) JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Фьюзер (печка) в сборе для KYOCERA FS-1028MFP/1128MFP/1350DN/1120D/1320D/1030MFP/1035MFP (FK-170/302LZ93041/302LZ93040/2LZ93040/FK-150/302H493023/302H493022/2H493020/2H493021/302H493020/302H493021) JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "Плата форматера (сетевая) HP LJ P2055dn/P2055x (CC528-69002/CC528-60001) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Мотор узла захвата HP CLJ CP1215/CP1525/CM1312/CM1415 (RM1-4803) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Плата питания высоковольтная HP CLJ CP1215/CP1515/CP1518/CM1312 (RM1-4689) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Держатель ролика отделения HP CLJ CP1215/1510/1525/2025/CM1312/2320 (RC2-2014) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Ролик захвата HP CLJ CP1215/CP1515/CP2025/CM1312/CM1415/CM2320 (RM1-4426/RC2-1949) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Ролик подачи/отделения в сборе HP CLJ CP1215/1515/1525/CM1312/1415 (RM1-4425/RM1-8765) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Узел переноса изображения HP CLJ CP1215/CP1515/CP1525/CM1312/CM1415/M251/M276/ MF8030/8050/8280 (RM1-7866/RM1-4436/RM1-8777/RM1-8712/RC2-2086) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Термопленка HP CLJ CP1210/CP1215/CP1217/CP1510/CP1515/CP1518/CP1525/CM1312/CM1415/M451 металлизированная (ELP Imaging®), либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Муфта элетктромагнитная XEROX WC 3215/3225/Ph 3052/3260 (121N01248) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 167"

    "Петля автоподатчика XEROX WC3215/3225/3315/3325 (003N01102/003N01117) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Фьюзер XEROX Ph 3052/3260/WC 3215/3225 (126N00431) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Шестерня XEROX Phaser 3052/3260/WC 3215/3225 (007N01802) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Втулка пластиковая XEROX Phaser 5500 (013E26090/013E26091) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Комплект роликов XEROX 65/50/Colour 550/560/Color C60/C70/WC 4110/DC 250/Phaser 5500 300K 3шт (604K23290/604K23660) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Комплект шестерн XEROX Phaser 5500 3шт (604K23270) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Муфта регистрации XEROX WC PE118i/M118/Phaser 5500/WCP 123/128 (121K32660) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Муфта электромагнитная XEROX Phaser 5500/WC 123/128 (121K31640/121K32730/642S01163) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Узел двигателей XEROX Phaser 5500 (007K88596/007K88597/007K88598/642S00973/007K88599) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Узел регистрации XEROX Phaser 5500/WCP128 (059K26820/642S00985/059K41891/059K45961/059K45960) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "Фьюзер XEROX Phaser 5500 (126K18310/126K18311/604K55270/126K18312/126K18313/126K18314/126K18315/126K18316/126K18317/126K18318/126K18319) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Ролик переноса в сборе для XEROX Phaser 5500/5550, WorkCentre 5325/5330/5335/LEXMARK W840/W850 (входит в состав 802K56095/802K81270/40X0616) JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "Сервисный комплект XEROX Phaser 5500/5550 (fuser, BTR, roll) 300K (109R00732) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Комплект узла ролика отделения XEROX Phaser 3610/3615/VL B400/405 (604K78360/604K78361) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Сервисный комплект XEROX Phaser 3610/WC 3615/3655 (фьюзер+2BTR) (115R00085) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Узел транпортировки Xerox Phaser 3610N/WC 3615/VL B400/405 (059K79334/642S01932/059K79335) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Вал тефлоновый для Xerox Phaser 3610/ WC 3615/3655 (входит в состав 126K30929/126K35560/126K35562/126K35561) JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Набор для восстановления термоузла для Xerox Phaser 3610/ WC 3615/3655 JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Ракель (Wiper Blade) XEROX Phaser 3610/3655, WC3615 (ELP Imaging®), либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Комплект роликов подачи XEROX Phaser 3610/4500/4510/7100/WC 3615/DP255/VersaLink B400/B405/ Oki B6200/B6300/B6500 (604K11192) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 187"

    "Ролик отделения в сборе XEROX Phaser 3610/WC 3615/6655/VersaLink B400/B405 (604K78360/604K78360) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Термопленка для XEROX Phaser 3610/WC 3615/3655/VersaLink B400/B405 (входит в состав 115R00085/126K35560/126K30929/126K35561/126K36851/126K36850) JPN, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "Фьюзер в сборе XEROX Phaser 3610/WC3615/3655 (126K30929/126K35560/126K35561/126K35562/126K35563) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Головка печатающая BROTHER MFC-J2330/2730/3530/3930/5330/5730/5930/ 6530/6730/6930 (D006S7001) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 191"

    "Каретка в сборе с трубопроводами и платой BROTHER MFC-J6510/J6710/J6910 (LK5792001) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "Флажок датчика прохождения бумаги MFC7220/7225N/FAX2820/2825/ 2920/HL-2030/2032/2040/2070N/ 2045/2075N/MFC7420/7820N/DCP7010/ 7010L/7025/HL-2035 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Емкость - бункер (абсорбер) сбора чернил DCP-J125/315W/515W/715W/MFC-J220/265W/270W/410W/415W/515W/615W/630W (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Ролик захвата/подачи в сборе BROTHER HL-2130/2135/2230/2240/2270/MFC-7360/7460/7470/7860/DCP-7055/7060/7070 (LY2093001) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "Накладка площадки отделения (торм.) ADF MFC-8460N/8860DN/8870DW/DCP8065DN/ 8060/DCP-9045/MFC-9840 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Абсорбирующий картридж CANON MC-30 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Абсорбирующий картридж CANON MC-08 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Абсорбирующий картридж CANON MC-10 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "Тормозная площадка кассеты HP CLJ 2700/3000/3600/3800/CP3505 (RM1-2735) (ОЕМ), либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Узел переноса изображения HP CLJ 3000/3600/3800/CP3505 (для аппаратов с дуплексом) (RM1-2752) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Печь в сборе HP CLJ 3000/3600/3800/2700/CP3505 (RM1-4349/RM1-2743/RM1-2764) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Ролик захвата из кассеты (лоток 3) HP CLJ 2700/3000/3600/3800/CP3505 (RM1-2727) (ОЕМ), либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Комплекты расходных материалов для fi-7140, fi-7240, fi-7160, fi-7260, fi-7180, fi-7280 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Блок фиксации для лазерного принтера Kyocera Mita M2030DN/2530/2035/2535DN (FK-171E) 100K (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Узел фиксации KYOCERA FK-1150 FK-1150 302RV93053 302RV93055/302RV93050/302RV93051/302RV93052/302RV93053/302RV93054 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Набор роликов захвата бумаги для МФУ Xerox WorkCentre 3215/3225/4833FD/4650N /o/ 022N02801 , либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Плата форматтера для лаз. пр. HP LJ Pro 400 M425dn/M425dw /o/ CF229-67018/CF229-60001 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Ремкомплект (Maintenance Kit) для автоподатчика ADF Hewlett-Packard M425/521/CLJ M476/570 /o/ A8P7965001 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Ролик автоподатчика для лаз. пр. HP LJ M225 /OEM/ CE538-40039, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Узел закрепления в сборе для лаз. пр. HP color LJ 3000/3600/3800/2700 /o/ RM12743 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Узел ролика тормозного для лазерного принтера Xerox WC 3220 /o/ 050N00683, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Сервисный набор роликов (резинки) для устройства АПД сканера HP Scanjet Professional 3000 (L2724A) (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Бункер отработанного тонера для KYOCERA FS-2100D/2100DN/4100DN/4200DN/4300DN (WT-3100/302LV93020) 15.5K (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Бункер отработанного тонера для KYOCERA TASKalfa 1800/1801/2200/2201 (WT-4105/302NG93080)(оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Бушинг резинового вала для лазерного принтера Hewlett-Packard LaserJet P1505/1102/1566 /JPN/ RC21471 (оригинал)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Бушинг резинового вала правый для лазерного принтера Hewlett-Packard LaserJet 1160/1320 /Cов/ RC13609/, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Бушинги тефлонового вала комплект для лазерного принтера Xerox Phaser 3610/WC 3615 /JPN/ 3208, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Вал тефлоновый для лазерного принтера/факса/КМА Kyocera Mita TASKalfa 1800/1801/2200/2201 /CET/ CET7820, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Комплект роликов подачи для лазерного принтера Xerox WC 3610/3615 /JPN/ 116R00003, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Линейка сканирующая в сборе с редуктором для сканера планшетного Hewlett-Packard LaserJet M1536dnf /o/ CE538-40028, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Рамка узла подачи для лазерного принтера Xerox WC 3220 /o/ 130N01760, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Печь в сборе HP LJ M1536/ MF4410/4430/4450/4550/4570 (RM1-7577) OEM, либо эквивалент"

    Кол-во: 1

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    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013927
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    592077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014051
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    Закупка общестроительных материалов (инструменты, электроды, розетки, кабель)
    592607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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