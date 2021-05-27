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    Главная / Торги / Поставка металлопроката

    Поставка металлопроката

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274144Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаНижневартовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274144

    Уникальный номер закупки

    65

    Номер закупки

    65

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    13.05.2021 13:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_6_Форма_запроса_разъяснений.docx

    Приложение_1.2._Техническое_задание.docx

    Закупочная_документация_ЗК_ТМЦ.docx

    Приложение_1_проект_Договора_поставки.docx

    Приложение_1.1._Условия_заключения_договора__ТМЦ_НЕ_СМСП.xlsx

    Приложение_3__формы_для_заявки__ЗК__ЗП_и_К_ТМЦ_не_СМСП.docx

    Приложение_4____Отборочные_и_квалификационные_критерии_ТМЦ.xlsx

    Приложение_5_ЗК_Порядок_и_критерии_оценки_и_сопоставления_заявок_ТМЦ.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Почтовый адрес

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Контактный телефон

    +7 3466 44-80-87

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Arakelova_ES@nvcs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аракелова Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижневартовск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопроката

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.05.2021 10:00 GMT +327.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274144Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаНижневартовск

    Дата и время вскрытия заявок

    27.05.2021 10:0027.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110274144Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаНижневартовск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 10:0030.06.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274144Подведение итогов не позднее Поставка металлопрокатаНижневартовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката

    Начальная цена

    1 249 043,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19

    Классификатор ОКПД2

    24.20.13.130

    Трубы стальные электросварные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во: 4.78400

    "Позиция 2"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 11.25200

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