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Номер извещения
32110274144
Уникальный номер закупки
65
Наименование закупки
Поставка металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.05.2021 13:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
Почтовый адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
Контактный телефон
+7 3466 44-80-87
Факс
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Адрес электронной почты
Arakelova_ES@nvcs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аракелова Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Нижневартовск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.05.2021 10:00 GMT +327.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274144Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопрокатаНижневартовск
Дата и время вскрытия заявок
27.05.2021 10:0027.05.2021 10:0027.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110274144Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопрокатаНижневартовск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката
Начальная цена
1 249 043,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
24.20.13.130
24.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4.78400
Кол-во: 11.25200
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