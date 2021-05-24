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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110274084
Уникальный номер закупки
63
Наименование закупки
Запрос котировок на поставку IP-телефонов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
13.05.2021 13:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
Почтовый адрес
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
Контактный телефон
+7 3466 44-80-87
Факс
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Адрес электронной почты
shahmatova_ea@nvcs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шахматова Елена Александровна
Место рассмотрения предложений
Нижневартовск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка IP-телефонов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2021 14:00 GMT +324.05.2021 14:0024.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274084Дата и время окончания срока приема заявок Поставка IP-телефоновНижневартовск
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2021 14:3024.05.2021 14:3024.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110274084Дата и время вскрытия заявок Поставка IP-телефоновНижневартовск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка IP-телефонов
Начальная цена
319 664,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры НИЖНЕВАРТОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
628600, Российская Федерация, Тюменская область, Нижневартовск, 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, д.83, кабинет № 19
26.30.23.000
46.52.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100.00000
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