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    Главная / Торги / Трубы полиэтиленовые

    Трубы полиэтиленовые

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 09:0024.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110274083Дата и время окончания срока приема заявок Трубы полиэтиленовыег.Тула ул.М.Тореза, 5а Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110274083

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Трубы полиэтиленовые

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    13.05.2021 13:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_форме_1_ТП.xlsx

    Приложение_1_Проект_договора.doc

    Приложение_2_Техническая_часть_.docx

    Приложение_3_Методика_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_форме_1_КП.docx

    Документация_35021МИ.docx

    Извещение_35021МИ.docx

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Юридический адрес

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    Почтовый адрес

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Контактный телефон

    +7 4872 25-24-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    NesterovaNA@tulaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестерова Наталья Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Трубы полиэтиленовые

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 17:0026.05.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110274083Подведение итогов не позднее Трубы полиэтиленовыег.Тула ул.М.Тореза, 5а

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трубы полиэтиленовые

    Начальная цена

    805 845,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Приложением 2 (Техническая часть)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением 2 (Техническая часть)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением 2 (Техническая часть). Срок поставки товара является критерием оценки.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300012, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ МОРИСА ТОРЕЗА, 5, А,

    300012, г. Тула, ул .М.Тореза, д. 5А

    Классификатор ОКПД2

    22.21

    Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934100/name/60ab55f6df4ba3.30596768

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей"

    Кол-во: 1065.00000

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