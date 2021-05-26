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    Главная / Торги / Поставка стальной трубы

    Поставка стальной трубы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 09:5926.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273987Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубыЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110273987

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стальной трубы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 13:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_труба.pdf.pdf

    ТЗ_Трубы_2021.docx.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме.docx

    Форма_3_Коммерческого_предложения.xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме__.docx

    Проект_договора__поставка_.docx.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

    Юридический адрес

    454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32

    Почтовый адрес

    454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32

    Контактный телефон

    +7 351 247-20-60

    Факс

    +7 351 247-91-40

    Адрес электронной почты

    lns@gazcom74.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серадский Владимир Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Закупки и тендеры Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стальной трубы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2021 09:59 GMT +326.05.2021 09:5926.05.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273987Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубыЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2021 10:0026.05.2021 10:0026.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110273987Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубыЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2021 13:0026.05.2021 13:0026.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273987Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубыЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.202126.05.2021 13:0026.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273987Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубыЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной трубы

    Начальная цена

    295 983,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

    Адрес местонахождения

    454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32

    454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32

    Классификатор ОКПД2

    24.20.1

    Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.1

    Производство бесшовных труб и пустотелых профилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бесшовных труб и пустотелых профилей"

    Кол-во: 3.54500

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