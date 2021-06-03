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    Главная / Торги / Электрокомпрессор ЭК-7В с/дв. для экскаватора ЭКГ-5А согласно 15.80304 ИТТ

    Электрокомпрессор ЭК-7В с/дв. для экскаватора ЭКГ-5А согласно 15.80304 ИТТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.06.2021 11:0003.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117020Дата и время окончания срока приема заявок Электрокомпрессор ЭК-7В с/дв. для экскаватора ЭКГ-5А согласно 15.80304 ИТТЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117020

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    433

    Наименование закупки

    Электрокомпрессор ЭК-7В с/дв. для экскаватора ЭКГ-5А согласно 15.80304 ИТТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    13.05.2021 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    15.80304 ИТТ (для ЭТП).pdf

    Извещение о проведении закупки.docx

    ДОГОВОР поставки типовой рамочный.docx

    Приложение №3_Справка об опыте работы.docx

    Приложение №4 Свидетельство изготовителя.docx

    Приложение №1_Заявка на участие в закупке.docx

    ИЗМ_В_ИЗВЕЩЕНИИ_о_проведении_закупки.docx

    ГП117020_Протокол_подведения_итогов.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-13-73

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клюкин Илья Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электрокомпрессор ЭК-7В с/дв. для экскаватора ЭКГ-5А согласно 15.80304 ИТТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.06.2021 11:00 GMT +303.06.2021 11:0003.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117020Дата и время окончания срока приема заявок Электрокомпрессор ЭК-7В с/дв. для экскаватора ЭКГ-5А согласно 15.80304 ИТТЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.06.2021 11:0003.06.2021 11:0003.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117020Дата и время вскрытия заявок Электрокомпрессор ЭК-7В с/дв. для экскаватора ЭКГ-5А согласно 15.80304 ИТТЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2021 15:0025.06.2021 15:0025.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117020Подведение итогов не позднее Электрокомпрессор ЭК-7В с/дв. для экскаватора ЭКГ-5А согласно 15.80304 ИТТЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.202125.06.2021 15:0025.06.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117020Подведение итогов не позднее Электрокомпрессор ЭК-7В с/дв. для экскаватора ЭКГ-5А согласно 15.80304 ИТТЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрокомпрессор ЭК-7В с/дв. для экскаватора ЭКГ-5А согласно 15.80304 ИТТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1042574/name/61518a97d44053.37635848

    27.09.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОР; ЭК-7В с/дв.; по 15.80304 ИТТ"

    Кол-во: 4

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