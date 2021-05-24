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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Поставка канцелярских товаров для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 11:5924.05.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110273955Дата и время окончания срока приема заявок "Приобретение канцелярских товаров для нужд филиалов ПАО ""Газпром газораспределение Ростов-на-Дону""" Ростов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110273955

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    13.05.2021 13:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.pdf

    Извещение_МИ.docx

    Извещение.pdf

    Документация_МИ...docx

    Техническое_задание_.docx

    Форма_коммерческого_предложения_.xlsx

    Договор_проект.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Проскурникова Наталья Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    "Приобретение канцелярских товаров для нужд филиалов ПАО ""Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"""

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 15:3028.05.2021 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110273955Подведение итогов не позднее "Приобретение канцелярских товаров для нужд филиалов ПАО ""Газпром газораспределение Ростов-на-Дону""" Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Приобретение канцелярских товаров для нужд филиалов ПАО ""Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"""

    Начальная цена

    11 944 913,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытых маркетинговых исследований

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытых маркетинговых исследованийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытых маркетинговых исследований

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    17.23.1

    Принадлежности канцелярские бумажные

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство бумажных канцелярских принадлежностей"

    Кол-во: 7124708.00000

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