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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)

    Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117015Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП117015

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    22863

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    13.05.2021 13:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Карточка_ТНГ.doc

    Форма_подачи_ТКП_22863.xlsx

    ЛСР__1__ЛСР__17.1.4_189_408.xlsx

    22863_ТЗ_и_АКТ.pdf

    ГП117015_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ОТЭКО»
    Все закупки и тендеры АО «ОТЭКО»

    Юридический адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Почтовый адрес

    115093, Российская Федерация, Москва, 1-ый Щипковский пер., 3

    Контактный телефон

    +7 495 787-09-69 доб. 1440

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.orlov@oteko.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлов Михаил Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2021 10:00 GMT +324.05.2021 10:0024.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП117015Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2021 10:05GMT +324.05.2021 10:0524.05.2021 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП117015Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.05.202124.05.2021 10:3024.05.2021 10:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП117015Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.05.2021 13:0028.05.2021 13:0028.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117015Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.05.202128.05.2021 13:0028.05.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП117015Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Краснодарский край, Темрюкский р-н, морской порт Тамань, участок №2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры ЗАО ТАМАНЬНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    353535, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкcкий район, п. Волна, Таманская, 8

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19.190

    Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки

    43.91.19.110

    Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений

    43.91.1

    Работы кровельные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    ЛСР__1__ЛСР__17.1.4_189_408.xlsx

    13.05.2021

    Форма_подачи_ТКП_22863.xlsx

    13.05.2021

    22863_ТЗ_и_АКТ.pdf

    13.05.2021

    Карточка_ТНГ.doc

    13.05.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/934115/name/60ab57a81266a2.73287056

    24.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту кровли нежилого здания (АБК, тит. 17.1.4)"

    Кол-во: 1

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