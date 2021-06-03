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Номер извещения
32110273965
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выбор организации на оказание медицинских услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотра водителей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
13.05.2021 13:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357600, Российская Федерация, Ставропольский край, Ессентуки, Советская, 67
Почтовый адрес
357600, Российская Федерация, Ставропольский край, Ессентуки, Советская, 67
Контактный телефон
+7 87934 7-84-37
Факс
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Адрес электронной почты
essgas@kmv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Носова Олеся Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
357600, г. Ессентуки, ул. Советская, 67, каб.4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предрейсовому, послерейсовому осмотру водителей
Начальная цена
412 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЕССЕНТУКИГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО ЕССЕНТУКИГОРГАЗ
Адрес местонахождения
357600, Российская Федерация, Ставропольский край, Ессентуки, Советская, 67
86.10.1
86.10
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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